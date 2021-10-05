Момент задержания Саакашвили попал на видео

Саакашвили в Грузии грозит большой тюремный срок.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся на родину, где был задержан. Момент задержания попал на видео.

Соответствующие кадры были обнародованы "Европейской правдой".

Видео, судя по всему, было снято в частной квартире, где некоторое время находился Саакашвили. Правоохранители не применяли экс-президенту физической силы, а тот не оказывал сопротивления.

В прокуратуре Грузии сообщили, что Саакашвили попал в страну еще 29 сентября, однако о его задержании стало известно лишь 1 октября.

Против него в стране открыто два уголовных дела. Ему грозит три года тюрьмы по делу о помиловании бывших сотрудников МВД и еще шесть за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Также он является фигурантом по делам о хищении денежных средств и разгоне протестующих. Теперь же против него открыли еще и дело о незаконном пересечении границы.

Читайте также: Категория Политика Саакашвили рассказал, как смог незаметно пробраться в Грузию Саакашвили рассказал, что на границе его даже оштрафовали, но все же не узнали

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку тот является гражданином нашей страны. Впрочем, генпрокуратура Грузии заявляет, что такой вопрос не рассматривается.

В понедельник, 4 октября, у здания тюрьмы собралось около трех тысяч человек, которые требовали освобождения экс-президента. Акция прошла мирно и без столкновений.