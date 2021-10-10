"Большая история любви": Саакашвили расставил все точки над "і" в истории с любовницей
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Михо утверждает, что все его прошлые отношения давно закончены
Известный грузино-украинский политик Михеил Саакашвили, который сейчас голодает в тюрьме под Тбилиси, официально заявил об отношениях с нардепом Елизаветой Ясько.
Об этом он высказался в воскресенье, 10 октября, на своей странице в Facebook, сообщает "Телеграф".
Саакашвили подчеркнул, что все его предыдущие отношения окончены, свою бывшую жену он уважает и благодарит, но уже много месяцев как счастлив вместе с Ясько.
"Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", — пишет политик.
Личная жизнь Саакашвили
1 октября, до возвращения в Грузию, в сети появилось видео, на котором Саакашвили заявил об отношениях с Ясько — так впервые и стало известно об их отношениях.
Смотрите пару их фото вместе:
Официально Саакашвили был женат на Сандре Руловск, однако та недавно прокомментировала его слухи о романе, будто бы они стали для нее неожиданностью. В их браке появилось двое детей, сыновья Эдуард и Николоз.
Также интересно, что за время заключения Сандра ни разу не навестила политика, в то время как Ясько летает из Украины в Грузию и была у него уже дважды.
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