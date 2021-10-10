Укр

"Большая история любви": Саакашвили расставил все точки над "і" в истории с любовницей

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
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Михеил Саакашвили и Елизавета Ясько уже много месяцев вместе Новость обновлена 10 октября 2021, 13:49
Михеил Саакашвили и Елизавета Ясько уже много месяцев вместе

Михо утверждает, что все его прошлые отношения давно закончены

Известный грузино-украинский политик Михеил Саакашвили, который сейчас голодает в тюрьме под Тбилиси, официально заявил об отношениях с нардепом Елизаветой Ясько.

Об этом он высказался в воскресенье, 10 октября, на своей странице в Facebook, сообщает "Телеграф".

Саакашвили подчеркнул, что все его предыдущие отношения окончены, свою бывшую жену он уважает и благодарит, но уже много месяцев как счастлив вместе с Ясько.

"Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", — пишет политик.

Личная жизнь Саакашвили

1 октября, до возвращения в Грузию, в сети появилось видео, на котором Саакашвили заявил об отношениях с Ясько — так впервые и стало известно об их отношениях.

Смотрите пару их фото вместе:

Лиза Ясько и Михеил Саакашвили
Лиза Ясько и Михеил Саакашвили
Саакашвили и Ясько еще до того, как стало известно об их отношениях
Саакашвили и Ясько еще до того, как стало известно об их отношениях

Официально Саакашвили был женат на Сандре Руловск, однако та недавно прокомментировала его слухи о романе, будто бы они стали для нее неожиданностью. В их браке появилось двое детей, сыновья Эдуард и Николоз.

Также интересно, что за время заключения Сандра ни разу не навестила политика, в то время как Ясько летает из Украины в Грузию и была у него уже дважды.

Теги:
#Отношения #Михаил Саакашвили #Михеил Саакашвили #Елизавета Ясько
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