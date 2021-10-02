Саакашвили вывезли из Тбилиси: где содержат экс-президента Грузии

Арестованный в порядке — сообщает грузинская омбудсмен.

Грузинские правоохранители содержат арестованного Михеила Саакашвили не в Тбилиси, а в тюрьме №12 в Рустави — городе неподалеку.

Об этом сообщают Новости Грузии.

Также, омбудсмен и народный защитник Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили уже заселился в камеру и прошел медосмотр. Омбудсмен также рассказала, что он начал голодовку. Также Саакашвили запросил встречу с консулом Украины, гражданином которой он является. Она отметила, что во время задержания сила к Саакашвили не применялась.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией, а его пресс-секретарь сообщил, что украинские консулы уже работают над оказанием помощи. Свою поддержку Саакашвили выразили ряд украинских политиков, в частности Дмитрий Гордон, который обратился к президенту.

Напомним, бывшего грузинского лидера арестовали в Тбилиси вечером 1 октября. Как сообщили власти — его перемещения отслеживались силовиками. Ранее Саакашвили сообщал о вероятном прилете в Грузию в день местных выборов, которые проходят 2 октября.

Как писал "Телеграф" политику грозят два тюремных срока — 3 и 6 лет, а также два судебных процесса.

Уже после задержания стало известно про "новую любовь" Саакашвили — видео с официальным признанием в отношениях с Лизой Ясько она же и опубликовала в соцсети. Отметим, что политик официально не разводился со своей женой.