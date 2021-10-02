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Саакашвілі вивезли з Тбілісі: де утримують екс-президента Грузії

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Затримання Саакашвілі пройшло без пригод. Новина оновлена 02 жовтня 2021, 09:07
Затримання Саакашвілі пройшло без пригод.

Заарештований в порядку — повідомляє грузинська омбудсменка.

Грузинські правоохоронці тримають арештованого Міхеїла Саакашвілі не в Тбілісі, а в тюрмі №12 в Руставі — місті неподалік.

Про це повідомляють Новини Грузії.

Також, омбудсменка і народна захисниця Ніно Ломджарія повідомила, що Саакашвілі вже заселився в камеру і пройшов медогляд. Омбудсмен також розповіла, що він почав голодування. Також Саакашвілі запросив зустріч з консулом України, громадянином якої він є. Вона зазначила, що під час затримання сила до Саакашвілі не застосовувалася.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість ситуацією, а його прессекретар повідомив, що українські консули вже працюють над наданням допомоги. Свою підтримку Саакашвілі висловили ряд українських політиків, зокрема Дмитро Гордон, який звернувся до президента.

Нагадаємо, колишнього грузинського лідера заарештували в Тбілісі увечері 1 жовтня. Як повідомила влада — його переміщення відстежувалися силовиками. Раніше Саакашвілі повідомляв про ймовірний прильот до Грузії в день місцевих виборів, які проходять 2 жовтня.

Як писав "Телеграф" політику загрожують два тюремні терміни — 3 і 6 років, а також два судових процеси.

Вже після затримання стало відомо про "нову любов" Саакашвілі — відео з офіційним визнанням у відносинах з Лізою Ясько вона ж і опублікувала в соцмережі. Відзначимо, що політик офіційно не розлучався зі своєю дружиною.

Теги:
#Грузія #Арешт #Голодування #Михайло Саакашвілі
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