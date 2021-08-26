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Нападник на офіс омбудсмена у Києві намагався підпалити Верховний касаційний суд, а від поліції втікав на моноколесі

Автор
А. Дворовенко
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Нападник на офіс омбудсмена у Києві намагався підпалити Верховний касаційний суд, а від поліції втікав на моноколесі Новина оновлена 26 серпня 2021, 18:41
Наслідки підпалу офісу омбудсмена Денісової у Києві

Затриманим виявився 51-річний чоловік

Підпалювач офісу омбудсмена Людмили Денісової також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду. А від правоохоронців зловмисник втікав на моноколесі, однак не вийшло.

Про це у четвер, 26 серпня, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.

Зазначається, що невдала спроба підпалу відбулася під стінами Верховного касаційного суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика. Після скоєного чоловік почав втікати.

Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, зловмисник втікав від поліцейських на моноколесі. Але за кілька хвилин двоє співробітників спецпідрозділу "Булат" його наздогнали та затримали.

У прокуратурі зазначили, що затриманим виявився 51-річний громадянин України, його доставили у Печерське управління поліції. Мотиви правопорушення з’ясовуються. Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у Києві 26 серпня о 15:00 в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова". Від запальної суміші загорілися вхідні двері.

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