Денісова обурена умовами незаконного утримання у Росії понад 5000 українців

Умови в російських пенітенціарних установах, де наразі незаконно утримуються понад 5000 громадян України, не відповідають жодним міжнародним стандартам поводження з ув'язненими. Про це у Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона підкреслила, що спалах коронавірусу у СІЗО, де незаконно утримуються українські політв'язні Ескандер Абдулганієв та Арсен Абхаіров - є прямим наслідком недотримання карантинних заходів.

"Умови в російських пенітенціарних установах, де наразі незаконно утримуються понад 5000 громадян України, не відповідають жодним міжнародним стандартам поводження з ув’язненими – в них не проводиться належна санітарна обробка, неможливо дотримуватись соціальної дистанції, адже камери — перенаселені", - написала омбудсмен.

З її слів, зважаючи на те, що у багатьох в'язнів та політичних бранців Кремля — критичний стан здоров’я, спалах коронавірусної інфекції може мати фатальні наслідки для їхнього життя.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме забезпечити належні умови тримання та надання якісної медичної допомоги, відповідно до положень мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених економічною і соціальною радою ООН, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25 березня 2020 року", - наголосила Денісова.

Вона також закликала представників міжнародних правозахисних організацій посилити тиск на країну-агресора РФ аби змусити її дотримуватися прав громадян України гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та якнайшвидше повернути із російського полону всіх політичних в’язнів на Батьківщину.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у СІЗО №5 у Ростові-на-Дону, де утримують фігурантів красногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва, зафіксували спалах коронавірусу.