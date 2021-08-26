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Нападавший на офис омбудсмена в Киеве пытался поджечь Верховный кассационный суд, а от полиции бежал на моноколесе

Автор
А. Дворовенко
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Нападавший на офис омбудсмена в Киеве пытался поджечь Верховный кассационный суд, а от полиции бежал на моноколесе Новость обновлена 26 августа 2021, 18:41
Последствия поджога офиса омбудсмена Денисовой в Киеве

Задержанным оказался 51-летний мужчина

Поджигатель офиса омбудсмена Людмилы Денисовой также пытался поджечь двери Верховного кассационного суда. А от правоохранителей злоумышленник бежал на моноколесе, однако не получилось.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что неудачная попытка поджога состоялась под стенами Верховного кассационного суда, расположенного на ул. Филиппа Орлика. После содеянного мужчина начал убегать.

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, злоумышленник бежал от полицейских на моноколесе. Но через несколько минут двое сотрудников спецподразделения "Булат" его догнали и задержали.

В прокуратуре отметили, что задержанным оказался 51-летний гражданин Украины, его доставили в Печерское управление полиции. Мотивы правонарушения выясняются. В результате инцидентов никто не пострадал.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Киеве 26 августа в 15:00 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова". От зажигательной смеси загорелись входные двери.

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