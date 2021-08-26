Офіс омбудсмена Денисової підпалили "коктейлем Молотова" — з’явилися фото з місця події
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Ймовірного палія затримали
У Києві 26 серпня о 15:00 в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова".
Від вогню постраждала двері і вхідна група з табличками. Відвідувачі і співробітники залишилися цілі.
Правоохоронцям вдалося затримати ймовірного палія. Повідомляється, що він намагався також підпалити будівлю Верховного суду.
Людмила Денисова в офіс прийшла пізніше, відзначимо, що перед цим вона брала участь в круглому столі "30 років Незалежності України: досягнення і перспективи розвитку державної етнонаціональної політики". Також вона повідомила, що у затриманого виявили інші вибухові речовини. Слідчі дії тривають.
Фото: Ян Доброносов "Телеграф".
Окрім того, очевидцям вдалося зняти відео моменту пожежі.
Людмила Денисова стала уповноваженим Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. До неї звертаються в разі порушення прав, наприклад коли в Криму оштрафували священика ПЦУ за молитву або медики на Львівщині оголосили голодування через затримку зарплати.
Це не перший випадок вандалізму в Києві за останні дні. У День Незалежності вандал облив червоною фарбою себе, флагшток і частина будівлі Київської міськдержадміністрації.
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