Скачать
Пятница, 13.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Отопление подорожает на 80%: что будет с тарифами для украинцев в новом сезоне
Отопление подорожает на 80%: что будет с тарифами для украинцев в новом сезоне
Монастырский зачищает МВД от людей Авакова, но вскоре и сам может потерять кресло министра - источники
Монастырский зачищает МВД от людей Авакова, но вскоре и сам может потерять кресло министра - источники
Итоги дня 13 августа: задержание главы ГПЗКУ, прощание с последним внуком Франко, нападение на Беленюка
Итоги дня 13 августа: задержание главы ГПЗКУ, прощание с последним внуком Франко, нападение на Беленюка
Длинные выходные в августе: в какие даты будем отдыхать 4 дня подряд
Длинные выходные в августе: в какие даты будем отдыхать 4 дня подряд

На Львовщине медики объявили голодовку из-за отсутствия зарплат: в НСЗУ винят администрацию больницы

На Львовщине медики объявили голодовку из-за отсутствия зарплат: в НСЗУ винят администрацию больницы
Обновлено 22:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В городе Сосновка, что во Львовской области, 17 работников местной больницы в четверг объявили голодовку с требованием выплаты зарплаты. Впрочем, в НСЗУ говорят, что деньги больница получила в полном объеме, но из-за неэффективного их распределения администрацией возникли проблемы с зарплатами. 

Деталями истории поделился Zaxid.net

И.о. главы больницы Мария Губанова, вступившая в эту должность лишь месяц назад, говорит, что в настоящее время задолженность по зарплатам составляет около 2,7 миллионов гривен. В августе деньги, которые поступили от НСЗУ, пошли на выплату зарплат за март, а когда будут деньги для погашения остальной задолженности никто не знает.

Она указывает, что НСЗУ ежемесячно платит около 430 тысяч гривен, а на полную выплату зарплат необходимо минимум 650 тысяч, пэтому больница стабильно работает "в минус". 

На ситуацию отреагировала омбудсмен Людмила Денисова, которая сообщила, что направила письма в Минздрав и Госслужбу по вопросам труда с призывом предпринять дополнительные меры. 

Вместе с тем, как пишет "Украинская правда", в НСЗУ говорят, что учреждение получает деньги за четыре пакета услуг - услуги семейного врача, амбулаторную и паллиативную медпомощь, а также стоматологию. 

При этом отмечается, что в городе с населением 11 тысяч человек, было заключено лишь 387 деклараций с семейным врачом, что не позволяет платить учреждению больше. 

Также там указывают, что медучреждение не может оказывать услуги пациентам с коронавирусом, поскольку в больнице нет ни оборудования, ни специалистов. 

Вместе с тем, там отмечают, что расходы больницы вдвое превышают доходы. А почти 77% всех расходов идут на зарплату. 

Как сообщалось ранее, в Луцке в одной из школ сторожа хотят уволить из-за его "излишней ответственности". Тот в свою очередь намерен либо жаловаться юристам, либо объявить голодовку. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

Все по теме:

Львовская область, Людмила Денисова, НСЗУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Новая почта" потеряла дорогой MacBook, застрахованный отправителем на 200 грн: чем закончилась история
02 Стало известно о смерти "вора в законе" по прозвищу Блондин: чем он известен
03 Скандал: самолет Ryanair улетел в Краков, оставив в Борисполе группу из 10 детей и двух взрослых
04 "Велюр" Тищенко заподозрили в уклонении от уплаты налогов: чек из ресторана облетел соцсети
05 "Немедленно покиньте страну": в МИД Украины сделали срочное заявление по Афганистану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Jerry Heil вышла замуж, но пока только в клипе (фото, видео)
Jerry Heil вышла замуж, но пока только в клипе (фото, видео)
В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских, еще один в реанимации (фото)
В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских, еще один в реанимации (фото)
&quot;Готовим необычный шашлык&quot;: финалист &quot;МастерШефа&quot; поделился рецептом маринада для мяса на темном квасе
"Готовим необычный шашлык": финалист "МастерШефа" поделился рецептом маринада для мяса на темном квасе
В Киеве простились с последним внуком Ивана Франко (эксклюзивные фото)
В Киеве простились с последним внуком Ивана Франко (эксклюзивные фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь