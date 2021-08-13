На Львовщине медики объявили голодовку из-за отсутствия зарплат: в НСЗУ винят администрацию больницы

В городе Сосновка, что во Львовской области, 17 работников местной больницы в четверг объявили голодовку с требованием выплаты зарплаты. Впрочем, в НСЗУ говорят, что деньги больница получила в полном объеме, но из-за неэффективного их распределения администрацией возникли проблемы с зарплатами.

Деталями истории поделился Zaxid.net.

И.о. главы больницы Мария Губанова, вступившая в эту должность лишь месяц назад, говорит, что в настоящее время задолженность по зарплатам составляет около 2,7 миллионов гривен. В августе деньги, которые поступили от НСЗУ, пошли на выплату зарплат за март, а когда будут деньги для погашения остальной задолженности никто не знает.

Она указывает, что НСЗУ ежемесячно платит около 430 тысяч гривен, а на полную выплату зарплат необходимо минимум 650 тысяч, пэтому больница стабильно работает "в минус".

На ситуацию отреагировала омбудсмен Людмила Денисова, которая сообщила, что направила письма в Минздрав и Госслужбу по вопросам труда с призывом предпринять дополнительные меры.

Вместе с тем, как пишет "Украинская правда", в НСЗУ говорят, что учреждение получает деньги за четыре пакета услуг - услуги семейного врача, амбулаторную и паллиативную медпомощь, а также стоматологию.

При этом отмечается, что в городе с населением 11 тысяч человек, было заключено лишь 387 деклараций с семейным врачом, что не позволяет платить учреждению больше.

Также там указывают, что медучреждение не может оказывать услуги пациентам с коронавирусом, поскольку в больнице нет ни оборудования, ни специалистов.

Вместе с тем, там отмечают, что расходы больницы вдвое превышают доходы. А почти 77% всех расходов идут на зарплату.

Как сообщалось ранее, в Луцке в одной из школ сторожа хотят уволить из-за его "излишней ответственности". Тот в свою очередь намерен либо жаловаться юристам, либо объявить голодовку.