Офис омбудсмена Денисовой подожгли "коктейлем Молотова" - появились фото с места происшествия

Вероятного поджигателя задержали

В Киеве 26 августа в 15:00 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова".

Вход в офис омбудсмена Людмилы Денисовой

От огня пострадала дверь и входная группа с табличками. Посетители и сотрудники остались целы.

Правоохранителям удалось задержать вероятного поджигателя. Сообщается, что он пытался также поджечь здание Верховного суда.

Людмила Денисова в офис пришла позднее, отметим, что перед этим она участвовала в круглом столе "30 лет Независимости Украины: достижения и перспективы развития государственной этнонациональной политики". Также она сообщила, что у задержанного обнаружили другие взрывчатые вещества. Следственные действия продолжаются.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф".

Кроме того, очевидцам удалось снять видео момента пожара

Людмила Денисова стала уполномоченным Верховной Рады по правам человека 15 марта 2018 года. К ней обращаются в случае нарушения прав, к примеру когда в Крыму оштрафовали священника ПЦУ за молитву или медики на Львовщине объявили голодовку из-за задержки зарплаты.

Это не первый случай вандализма в Киеве за последние дни. В День Независимости вандал облил красной краской себя, флагшток и часть здания Киевской горгосадминистрации.