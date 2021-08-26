Офис омбудсмена Денисовой подожгли "коктейлем Молотова" - появились фото с места происшествия
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Вероятного поджигателя задержали
В Киеве 26 августа в 15:00 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова".
От огня пострадала дверь и входная группа с табличками. Посетители и сотрудники остались целы.
Правоохранителям удалось задержать вероятного поджигателя. Сообщается, что он пытался также поджечь здание Верховного суда.
Людмила Денисова в офис пришла позднее, отметим, что перед этим она участвовала в круглом столе "30 лет Независимости Украины: достижения и перспективы развития государственной этнонациональной политики". Также она сообщила, что у задержанного обнаружили другие взрывчатые вещества. Следственные действия продолжаются.
Фото: Ян Доброносов "Телеграф".
Кроме того, очевидцам удалось снять видео момента пожара
Людмила Денисова стала уполномоченным Верховной Рады по правам человека 15 марта 2018 года. К ней обращаются в случае нарушения прав, к примеру когда в Крыму оштрафовали священника ПЦУ за молитву или медики на Львовщине объявили голодовку из-за задержки зарплаты.
Это не первый случай вандализма в Киеве за последние дни. В День Независимости вандал облил красной краской себя, флагшток и часть здания Киевской горгосадминистрации.
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