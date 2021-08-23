Оккупанты Крыма оштрафовали украинского священника за "незаконную миссионерскую деятельность"

Священнослужителю выписали штраф в 15 тысяч рублей за молитву.

В оккупированном Крыму священника ПЦУ оштрафовали за "незаконную миссионерскую деятельность".

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграм-канале.

Архимандриту Дамиану, настоятелю мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Крымской епархии Православной церкви Украины выписали штраф в размере 15 тысяч рублей (5,4 тысячи гривен).

"Священника обвинили в совершении молитвы у себя дома, потому что территория, на которой расположен дом — частная", — написала Денисова.

Омбудсмен осудила действия подконтрольного оккупационным "властям" "суда" и напомнила, что преследования по религиозным причинам являются нарушением положений Европейской конвенции по правам человека.

Она напомнила, что вследствие российских репрессий на полуострове из 49 религиозных организаций ПЦУ остались лишь 5, а затем призвала международные организации отреагировать на преступления России, предпринятые с целью уничтожения украинской церкви в Крыму.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла около 100 миллиардов долларов вследствие оккупации Крыма Россией.