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Окупанти оштрафували священика ПЦУ в Криму через "незаконну місіонерську діяльність"

Автор
Г. Лубенець
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Окупанти оштрафували священика ПЦУ в Криму через "незаконну місіонерську діяльність" Новина оновлена 23 серпня 2021, 20:37
Архімандрит Даміан

Священнослужителю виписали штраф в 15 тисяч рублів за молитву.

В окупованому Криму священика ПЦУ оштрафували за "незаконну місіонерську діяльність".

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в своєму телеграм-каналі.

Архімандриту Дамиану, настоятелю чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України виписали штраф в розмірі 15 тисяч рублів (5,4 тисячі гривень).

"Священика звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок — приватна", — написала Денисова.

Омбудсмен засудила дії підконтрольного окупаційній "владі" "суду" і нагадала, що переслідування з релігійних причин є порушенням положень Європейської конвенції з прав людини.

Вона нагадала, що внаслідок російських репресій на півострові з 49 релігійних організацій ПЦУ залишилися лише 5, а потім закликала міжнародні організації відреагувати на злочини Росії, вжиті з метою знищення української церкви в Криму.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна втратила близько 100 мільярдів доларів внаслідок окупації Криму Росією.

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