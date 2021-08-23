Окупанти оштрафували священика ПЦУ в Криму через "незаконну місіонерську діяльність"

Священнослужителю виписали штраф в 15 тисяч рублів за молитву.

В окупованому Криму священика ПЦУ оштрафували за "незаконну місіонерську діяльність".

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в своєму телеграм-каналі.

Архімандриту Дамиану, настоятелю чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України виписали штраф в розмірі 15 тисяч рублів (5,4 тисячі гривень).

"Священика звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок — приватна", — написала Денисова.

Омбудсмен засудила дії підконтрольного окупаційній "владі" "суду" і нагадала, що переслідування з релігійних причин є порушенням положень Європейської конвенції з прав людини.

Вона нагадала, що внаслідок російських репресій на півострові з 49 релігійних організацій ПЦУ залишилися лише 5, а потім закликала міжнародні організації відреагувати на злочини Росії, вжиті з метою знищення української церкви в Криму.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна втратила близько 100 мільярдів доларів внаслідок окупації Криму Росією.