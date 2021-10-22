Фемида для Медведчука – кто отстаивает интересы кума Путина в Верховном суде

Потянет ли за собой свои связи в судах обвиняемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук

В текущем отопительном сезоне Украина готовится столкнуться с проблемами из-за нехватки угля, и как следствие, электроэнергии. В 2014 году решать эту проблему «помогал» угольный бизнесмен Сергей Кузяра, ныне находящийся под следствием как организатор поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию в интересах нардепа, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Однако Кузяра снабжал подозреваемого в госизмене политика не только «черным золотом», но и лояльными юристами, которые ныне представляют интересы Виктора Медведчука в Верховном суде Украины.

Как это происходит – разбирался «Телеграф».

Начал с поставок угля – продолжил поставками судей

47-летний Сергей Кузяра родился в Макеевке в шахтерской семье, пусть и прибывшей на Донбасс из Львовской области. В 1985 году отец Сергея – Владимир Кузяра, стал генеральным директором объединения «Макеевкауголь», что предопределило блестящее будущее Сергея Кузяры.

Окончив Донецкий политехнический институт, Сергей учился в США и Киево-Могилянской бизнес-школе, но работать начал под крылом отца в компании «Макуглекокс», правда, уже в 1997 году Кузяра-старший скончался.

Тем не менее Сергей Кузяра смог отлично вписаться в угольный бизнес Донбасса, сперва поработав в компании «АРС», а с 2011 года в Донбасском расчетно-финансовом центре, принадлежащем не кому-то, а Александру Януковичу, сыну тогдашнего президента Украины. Трудился он и советником у целого ряда министров угольной промышленности.

Александр Янукович с отцом

Репутация у бизнесмена была, прямо скажем, далеко не лучшей, но до поры до времени это сходило ему с рук.

Апофеозом влияния Сергея Кузяры стала блокировка поставок угля из ЮАР и заключение договора на поставку угля с территории временно неподконтрольных территорий Донбасса в 2014 году.

Но именно этот эпизод Генеральная прокуратура Украины трактовала как финансирование терроризма и госизмену Виктора Медведчука, хотя последние и пытаются убедить судей, что все было законно.

Читайте также: Категория Политика Медведчук в суде: Власть называет госизменой все, что ей не нравится. Это абсурд Во вторник, 12 октября, в Печерском суде Киева прошло заседание касательно выбора меры пресечения нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Менее месяца назад, 23 сентября, Сергей Кузяра был экстрадирован из Турции в Украину и арестован как участник схемы по покупке угля в ОРДЛО за счет госбюджета на 1,5 млрд грн.

Из юрисконсультов в Верховный Суд Украины

Впрочем, Сергей Кузяра, несмотря на установленный ему залог в 500 миллионов гривен, может быть более-менее спокоен, ведь чего-чего, а связей в судебных кругах у его партнера Виктора Медведчука хватает. Причем некоторые из этих связей принес ему именно Кузяра.

Одной выпускнице Армавирского юридического техникума было суждено в 2001 году стать судьей в независимой Украине, а в 2017 году – судьей Верховного суда Украины.

Звали эту выпускницу Раиса Ханова и одним из ее первых мест работы, по данным СМИ, стало объединение «Макеевкауголь», во главе которого стоял Владимир Кузяра. Как пишут медиа, став «семейным» юристом Кузяр со временем Раиса Ханова приобрела больше доверия, и так как покровители поняли, как важен не просто «свой» юрист, а «свой» судья, помогли ей стать в 2001 году судьей Хозяйственного суда Донецкой области.

Карьера Раисы Хановой шла неспешно, но успешно:

- в 2006 году она стала судьей Донецкого апелляционного административного суда;

- в 2012 была назначена заместителем председателя Донецкого апелляционного административного суда;

С началом оккупации Донбасса Раиса Ханова выехала на подконтрольную Украине территорию где и стала председателем Донецкого апелляционного административного суда.

Апофеозом судебной карьеры Раисы Хановой пока стал Указ президента Украины от 10 ноября 2017 года №357, которым она была назначена судьей кассационного административного суда Верховного суда Украины.

На «юридической» передовой «политического фронта» Раиса Ханова оказалась в январе 2018 года, когда стала председателем коллегии судей на иске тогда лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко о незаконности лишения его украинского гражданства.

Спустя почти полтора года, 28 июня, иск Михаила Саакашвили был отозван, ведь за месяц до того новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинский паспорт.

Санкции против Медведчука и Ко незаконны, считает судья ВСУ

Однако главным в работе Раисы Хановой, очевидно, является отстаивание интересов Виктора Медведчука, славящегося своим умением «работать» с судами, благо, сам он является юристом и в свое время трудился адвокатом.

Для отстаивания интересов патрона судья не стесняется использовать международные площадки, например, VI Международный форум защиты бизнеса в сентябре 2021 года.

Будучи секретарем судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда (КАС) ВСУ Раиса Ханова посетовала на недостаточность доказательств по делам о наложении экономических санкций. В подобных случаях чаще сосредотачиваются на общественной весомости политико-правовых санкций и доказательств часто не хватает. Следствием этого бывают затягивания судебных производств по делам на долгие годы.

В качестве примера она привела американский опыт, где также есть специальный закон о санкциях, но судьи рассматривают дела десятилетиями, а решений по сути до сих пор нет. Сейчас благодаря принципу официальности КАС ВСУ требует доказательства, чтобы убедиться, каким образом указы были реализованы или просто провозглашены, в частности относительно лицензий за пользование недрами, к телеканалам.

«Однако обычно суд не получает реальных материалов по основаниям наложения санкций, что обусловлено некачественным правовым механизмом и неодинаковым поведением субъектов инициирования санкций. Административный суд не ограничен полномочиями проверять соблюдение формальностей и процедуры принятия решения о санкциях и наличие оснований для их применения. Мы имеем все основания на открытый, публичный профессиональный анализ этих правоотношений», — цитирует Раису Ханову пресс-служба Верховного суда Украины.

В словах об отзыве лицензии на телеканалы нетрудно угадать отсылку к запретам телеканалов Виктора Медведчука «112 Украина», NewsOne и ZIK, да и аннулирование спецразрешений на пользование недрами также находятся в перечне санкций, принятых СНБО 19 февраля против политика.

Судья предложила участникам форума обсудить очерченные вопросы, чтобы бизнес мог нормально существовать, а не выстраивать «этапы защиты».

Любопытно, что защитой интересов Виктора Медведчука на международных форумах Раиса Ханова занимается за государственные деньги, будучи его участником как официальное должностное лицо. Добавим, что лицо весьма высокооплачиваемое.

К примеру, в виде зарплаты за 2020 год судья заработала 3 млн 449 тыс. грн, а в текущем году ее ежемесячная зарплата колеблется от 166 тысяч гривен в мае, до 261 тысячи гривен в августе.

В августе судья заработала у государства 261 тысячу гривен

Вообще Верховный кассационный суд, в котором трудится Раиса Ханова, славится своим особым мнением по ряду вопросов, так что, вероятно, попытка поджечь его летом имеет свои причины.