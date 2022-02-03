У Лукашенко вызывают "на ковер" посла Украины: виной всему беспилотник

Послу выразили протест за то, чего Украина даже не совершала

В четверг, 3 февраля, "на ковер" в МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима, которому придется расплачиваться за "пролет" украинского беспилотника над страной Александра Лукашенко, которого даже не было.

Как рассказали в ведомстве, Кизиму объявили "решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси".

Случай якобы произошел еще 24 января. Пропагандистские СМИ России и Беларуси заявили, что "летательный аппарат НАТО" запустили якобы для нелегальной разведки над военным полигоном "Брестский".

Тем временем в МИД Украины и вовсе опровергли запуск беспилотника. По словам спикера ведомства Олега Николенко, данная информация — очередная провокация так называемых властей Беларуси, и Украина просит их не подыгрывать в этом России.

Напомним, 2 февраля пророссийские боевики обстреляли из беспилотника контрольно-пропускной пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Чудом никто не пострадал: одного из украинских военных могло сильно ранить, однако его спас от осколка гранаты металлический жетон.

Также напомним, что 26 декабря украинский военнослужащий получил тяжелое ранение на Донбассе из-за того, что БЛА сбросил с воздуха гранаты.