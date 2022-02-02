"Мама крепко молилась": осколок гранаты попал украинскому бойцу в грудь, но чудом не пробил ее (фото)

Оккупанты нанесли удар с воздуха, обстреляв КПВВ "Гнутово"

В среду, 2 февраля, пророссийские боевики обстреляли контрольно-пропускной пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Чудом никто не пострадал: одного из украинских военных могло сильно ранить, однако его спас от осколка гранаты металлический жетон.

Как рассказали в штабе Операции объединенных сил, обстрел произошел утром — около 8:30. Оккупанты запустили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ. Последствия разрыва гранаты видны на фото.

Последствия обстрела боевиков на Донбассе

К счастью, никто из военных в результате атаки на КПВВ не пострадал. Хотя осколок мог прилететь в грудь бойцу, который чудом уцелел благодаря металлическому жетону, принявшего удар на себя.

Осколок прилетел в область груди, однако военного спас жетон

В ООС говорят, что подобные обстрелы являются доказательством того, что "враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий". В комментариях же украинцы желают нашим защитникам крепкого здоровья и благодарят их матерей, которые крепко молятся за наших парней в горячей точке.

"Мама крепко молилась" - пишут украинцы после обстрела

Реакция украинцев

Напомним, ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук пояснил "Телеграфу" заметное уменьшение обстрелов на Донбассе со стороны боевиков.