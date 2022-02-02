"Мама крепко молилась": осколок гранаты попал украинскому бойцу в грудь, но чудом не пробил ее (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 34
Оккупанты нанесли удар с воздуха, обстреляв КПВВ "Гнутово"
В среду, 2 февраля, пророссийские боевики обстреляли контрольно-пропускной пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Чудом никто не пострадал: одного из украинских военных могло сильно ранить, однако его спас от осколка гранаты металлический жетон.
Как рассказали в штабе Операции объединенных сил, обстрел произошел утром — около 8:30. Оккупанты запустили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ. Последствия разрыва гранаты видны на фото.
К счастью, никто из военных в результате атаки на КПВВ не пострадал. Хотя осколок мог прилететь в грудь бойцу, который чудом уцелел благодаря металлическому жетону, принявшего удар на себя.
В ООС говорят, что подобные обстрелы являются доказательством того, что "враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий". В комментариях же украинцы желают нашим защитникам крепкого здоровья и благодарят их матерей, которые крепко молятся за наших парней в горячей точке.
Напомним, ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук пояснил "Телеграфу" заметное уменьшение обстрелов на Донбассе со стороны боевиков.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-