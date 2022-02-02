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"Мама міцно молилася": уламок гранати влучив українському бійцю в груди, але дивом не пробив їх (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Новий обстріл на Донбасі міг коштувати життя нашому бійцю Новина оновлена 02 лютого 2022, 12:12
Новий обстріл на Донбасі міг коштувати життя нашому бійцю

Окупанти завдали удару з повітря, обстрілявши КПВВ "Гнутове"

У середу, 2 лютого, проросійські бойовики обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області. Дивом ніхто не постраждав: одного з українських військових могло поранити, проте його врятував від уламка гранати металевий жетон.

Як розповіли у штабі Операції об’єднаних сил, обстріл стався вранці близько 8:30. Окупанти запустили безпілотник, який скинув постріл ВОГ. Наслідки розриву гранати можна побачити на фото.

Наслідки обстрілу бойовиків на Донбасі
Наслідки обстрілу бойовиків на Донбасі

На щастя, ніхто з військових внаслідок атаки на КПВВ не постраждав. Хоча уламок міг прилетіти в груди бійцю, який дивом уцілів завдяки металевому жетону, що прийняв удар на себе.

Осколок прилетів до грудей, проте військового врятував жетон
Осколок прилетів до грудей, проте військового врятував жетон

В ООС кажуть, що подібні обстріли є доказом того, що "ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час бойових дій". У коментарях же українці бажають нашим захисникам міцного здоров’я та дякують їхнім матерям, які міцно моляться за наших хлопців у гарячій точці.

"Мама міцно молилася" — пишуть українці після обстрілу
"Мама міцно молилася" — пишуть українці після обстрілу
Реакція українців
Реакція українців

Нагадаємо, ветеран АТО, актор, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" Андрій Римарук пояснив "Телеграфу" помітне зменшення обстрілів на Донбасі з боку бойовиків.

Теги:
#Обстріл #Донбас #Порятунок #КПВВ
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