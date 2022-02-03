Укр

"Украинский беспилотник" в Беларуси оказался фальшивкой: детальный разбор в сети

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинский беспилотник Spectator Новость обновлена 03 февраля 2022, 20:05
Украинский беспилотник Spectator

Разница между беспилотниками весьма заметна при ближайшем рассмотрении.

В Беларуси в четверг, 3 февраля, заявили, что смогли "посадить" якобы украинский беспилотник Spectator и из-за этого даже вызвали на разговор посла Украины. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что аппарат не является "Спектатором"

На различия между украинскими беспилотниками и "сбитым" в Беларуси указал блогер Александр Коваленко (Злой Одессит).

Он напомнил, что украинская сторона отвергает обвинения Минска, но не стал акцентировать внимание на политическом контексте, который способствовал появлению этого фейка.

"Беспилотники между собой имеют лишь отдалённую схожесть и при более детальном рассмотрении, становится очевидным, что беларуский фейк – это не Spectator", — сообщил он.

В частности он выделил то, что в БПЛА можно заметить различия, если обратить внимание на:

  1. накладку за винтом в "сбитом" БПЛА, ничего подобного в Spectator нет;
  2. крепление крыльев вовсе не похоже на украинский беспилотник;
  3. хвост БПЛА отличается, как формой, так и исполнением.
"Сбитый" в Беларуси БПЛА
"Сбитый" в Беларуси БПЛА
Тот же аппарат с другого ракурса
Тот же аппарат с другого ракурса
БПЛА Spectator
БПЛА Spectator
БПЛА Spectator с другого ракурса
БПЛА Spectator с другого ракурса

Блогер отмечает, что после вброса в Беларуси видимо поняли, что оплошали, а потому и сами отказались от версии о том, что "посажен" был именно Spectator и стали утверждать, что якобы на самом деле это UJ-22 "Укрджет".

Однако, отмечает Коваленко, разница между ними еще более заметна.

UJ-22 "Укрджет"
UJ-22 "Укрджет"

Блогер не исключил, что в Беларусь могли попасть остатки БПЛА Spectator из России, а туда их могли передать боевики ОРДЛО. В таком случае, отличия между оригинальной конструкцией и тем, что показали пропагандисты можно объяснить длительным ремонтом и попытками придать летательному аппарату более менее вменяемый вид.

Как сообщалось ранее, 3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал начало строительства завода по производству БПЛА Bayraktar, которые ранее закупались у Турции.

Теги:
#Украина #Беларусь #БПЛА
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