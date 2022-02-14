Украина и Беларусь снижают напряжение: Киев и Минск решились на важный шаг

Стороны пошли на снижения напряжения в двусторонних отношениях.

Министры обороны Украины и Беларуси Алексей Резников и Виктор Хренин провели телефонный разговор с целью снижения напряжения, которое в последнее время возникло в отношении между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ.

"Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были обговорены меры по повышению прозрачности и повышения доверия во время проведения учений возле совместной границы. Кроме того обсуждались меры по исключению возможных инцидентов и взаимном информировании о внеплановых ситуациях.

Кроме того стороны достигли важного соглашения о визитах аташе Беларуси на учения "Метель — 2022" и представителя Украины на учения "Союзная решимость — 2022".

Как сообщалось ранее, накануне непризнанный мировым сообществом президент Беларуси заявлял, что в случае начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, ВСУ будут разбиты "за 3-4 дня" и намекал на то, что Беларусь в этом случае тоже "не останется в стороне".

В частности, он обещал, что в случае обострения конфликта, Беларусь отключит Украине поставки электричества и ГСМ.

Дошло даже до того, что в начале февраля в Беларуси заявили, что смогли перехватить "украинский беспилотник" из-за чего на разговор был вызван посол Украины.

Однако 14 февраля Лукашенко резко изменил риторику и заявил, что его страна не причастна к конфликту между Россией и Украиной и не собирается участвовать в его усугублении.