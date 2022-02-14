Велика війна скасовується? А що з НАТО? У Росії та Україні прозвучали важливі заяви

Останніми днями було багато важливих заяв.

На тлі все нової інформації про підготовку Росією планів щодо вторгнення в Україну низка політиків зробили заяви, які можуть свідчити про те, що напруга знижуватиметься.

Більше про це у матеріалі "Телеграф".

Вранці 14 лютого українців насторожив коментар посла у Британії Вадима Пристайка, який заявив, що Україна може відмовитися від планів щодо членства в НАТО задля збереження миру та уникнення вторгнення Росії. Хоча пізніше виявилося, що його слова було вирвано з контексту, але варто зазначити, що ця тема обговорюється вже не перший день.

Зокрема, нещодавно видання Daily Mail написало, що під час візиту французького президента Еммануеля Макрона до Росії він запропонував Путіну закріпити за Україною нейтральний статус. Ця вимога була однією з ключових у проєкті російських "гарантій безпеки", які в середині грудня були запропоновані Москвою США та НАТО.

Слова Пристайко прокоментував український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у понеділок, 14 лютого. Він заявив, що багато лідерів "натякають" Україні, що не варто порушувати тему НАТО, щоб знизити ризики, пов’язані з Росією.

"А може справді, питання відкритих дверей, це для нас така історія, мрія, такий сигнал куди ми йдемо, а коли там будемо — ніхто не знає ", — заявив Зеленський.

Також показовою була реакція Шольца, який заявив, що наразі питання членства України в НАТО не стоїть.

Через деякий час стало відомо, що у понеділок увечері Володимир Зеленський звернеться до українського народу.

На тлі цього низка заяв пролунала і з Росії. Так міністр закордонних справ Сергій Лавров порадив главі Кремля Володимиру Путіну продовжувати шукати дипломатичні шляхи вирішення ситуації та продовжувати переговори зі США та НАТО. Водночас міністр оборони Сергій Шойгу зазначив, що Росії проходять масштабні навчання, але незабаром частина з них має завершитися.

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Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше натякав, що його країна у разі початку повномасштабної війни між Україною та Росією "не стоятиме осторонь", теж зробив заяву. Так 14 лютого він заявив, що Білорусь не причетна до конфлікту між Києвом та Москвою і не має наміру брати участь у його посиленні.

Після цього міністри оборони України та Білорусі провели телефонну розмову, в якій домовилися про зниження напруги між Мінськом та Києвом.