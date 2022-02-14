"Дуже хотілося сенсації": в Україні бурхливо обговорюють слова дипломата Пристайка про НАТО

Дехто пише, що Україна має відмовитися від Пристайка замість НАТО. Інші стали на захист посла, слова якого вирвали із контексту

В Україні обговорюють сенсаційні слова посла нашої країни в Британії Вадима Пристайка про те, що ми нібито можемо замислитися про відмову від НАТО в ім’я миру. Сам дипломат пояснив, що він мав на увазі насправді.

Пояснення провокаційних слів, сказаних в інтерв’ю для BBC Radio 5 Live, Пристайко дав "Європейській правді".

"Ми зараз у різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс на НАТО – ред.) навіть є в Конституції і жодних змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО – тому що ми не члени сім’ї, – каже посол. — Щоб уникнути війни прямо зараз, ми готові на компроміси, але вони лежать не у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але змушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити зараз". .

Втім, початкові слова Пристайка викликали резонанс в Україні. Так, блогер Роман Шрайк пише, що якщо Україна може відмовитись від НАТО, то вона нібито має відмовитися від посла Пристайка.

Реакція українців під постом блогера

Хоча, багато хто переконаний, що слова були вирвані з контексту. Так, голова корпоративних комунікацій у НАК "Нафтогаз" Олена Осмоловська радить прочитати першоджерело. Мовляв, те, що британське ЗМІ винесло в заголовок, Пристайко навіть не говорив.

Дипломат насправді сказав таку фразу: "Ми могли б (відмовитися від НАТО — ред.). І це, можливо, відвергло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову залишилися б незахищеними".

"BBC дуже хотілося притаскати світу сенсаційну заяву про відмову України від НАТО, так само як Блумбергу хотілося вжахнути "Russia invades Ukraine". Вони вже заколєбали злегка. Реакція громадськості мені подобається. Але люди, keep calm і тримайте голову в холоді. Не палимо по своїм", — пише Осмоловська.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив LIGA.net, що цей резонанс дійсно викликало саме трактування слів посла.

За словами Подоляка, Україна "цілком конкретно" висловила своє ставлення до НАТО та ЄС, які для нас є пріоритетом. Обидва союзи прописані в Конституції та знаходять підтримку у більшості українців.

"Але, з іншого боку, де подібна чіткість від НАТО і ЄС? Тому що чіткість – це відповідальність, гарантії. На мій погляд, саме сьогодні Україна має отримати чітку відповідь у вигляді перспективи членства", – каже Подоляк.

Реакція нардепа Олексія Гончаренка

Раніше ми повідомляли, що Кремль розцінить можливість деескалації військової ситуації в Україні, якщо офіційний Київ піде на поступки. Серед вимог росіян є повна відмова від співпраці з НАТО та повернення позаблокового статусу для української держави.