Український посол зробив несподівану заяву щодо війни та НАТО

Дипломат не виключає, що Україна може замислитися про радикальний крок

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко зробив несподівану заяву про вступ України до НАТО на тлі чуток про швидке повномасштабне вторгнення РФ до нашої країни. За словами дипломата, один із можливих варіантів уникнути війни — відмовитися від планів вступити до Альянсу.

Про це Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю британському журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter.

Україна, як вважає посол, може подумати про відмову від НАТО, якщо це допоможе зупинити військові дії.

"Це (вступ до НАТО – ред.) передбачено нашою Конституцією. Проте ми гнучкі у пошуку найкращого вирішення ситуації. Якщо це запобігатиме напруженості, то ми розглянемо це", — сказав дипломат.

Втім, ці слова не можна вважати позицією України: це лише репліка в інтерв’ю. Пізніше Прістайко заявив, що відмови від НАТО не відбудеться.

Офіційна позиція на резонансні слова посла не забарилася. Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, якого цитує "Страна", сказав, що Пристайку "необхідно надати можливість докладно розповісти, що він мав на увазі, говорячи про членство в НАТО".

У МЗС України пояснили: дані слова їхнього співробітника вирвані з контексту. Проте не виключили, що заради миру Україна справді готова йти на будь-які формати політичних діалогів.

Нагадаємо, Кремль розцінить можливість деескалації військової ситуації в Україні, якщо офіційний Київ піде на поступки. Серед вимог росіян є повна відмова від співпраці з НАТО та повернення позаблокового статусу для української держави.

Також ми писали, що президент США Джо Байден провів нараду з лідерами країн-членів НАТО та керівництвом організації, під час якої було обговорено можливе вторгнення Росії в Україну.