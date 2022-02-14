Украинский посол сделал неожиданное заявление насчет войны и НАТО

Дипломат не исключает, что Украина может задуматься о радикальном шаге

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в НАТО на фоне слухов о скором полномасштабном вторжении РФ в нашу страну. По словам дипломата, один из возможных вариантов избежать войны — отказаться от планов вступить в Альянс.

Об этом Вадим Пристайко рассказал в интервью британскому журналисту Стивену Нолану, передает BBC Radio в Twitter.

Украина, как считает посол, может подумать об отказе от НАТО, если это поможет остановить военные действия.

"Это (вступление в НАТО – ред.) предусмотрено нашей Конституцией. Однако мы гибки в поиске наилучшего разрешения ситуации. Если это предотвратит напряженность, то мы рассмотрим это", — сказал дипломат.

Впрочем, данные слова нельзя считать позицией Украины: это всего лишь реплика в интервью. Позже Пристайко заявил, что отказа от НАТО не произойдет.

Официальная позиция на резонансные слова посла не заставила себя ждать. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, которого цитирует "Страна", сказал, что Пристайко "необходимо предоставить возможность объясниться и подробно рассказать, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО".

В МИД Украины пояснили: данные слова их сотрудника вырваны из контекста. Однако не исключили, что ради мира Украина действительно готова идти на любые форматы политических диалогов.

Напомним, Кремль расценит вероятность деэскалации военной ситуации в Украине, если официальный Киев пойдет на уступки. Среди требований россиян — полный отказ от сотрудничества с НАТО и возвращение внеблокового статуса для украинского государства.

Также мы писали, что президент США Джо Байден провел совещание с лидерами стран-членов НАТО и руководством организации, во время которого обсуждалось возможное вторжение России в Украину.