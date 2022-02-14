"Очень хотелось сенсации": в Украине бурно обсуждают слова дипломата Пристайко о НАТО

Некоторые пишут, что Украина должна отказаться от Пристайко вместо НАТО. Другие стали на защиту посла, слова которого вырвали из контекста

В Украине вовсю обсуждают сенсационные слова посла нашей страны в Британии Вадима Пристайко о том, что мы якобы можем задуматься об отказе от НАТО во имя мира. Сам дипломат объяснил, что он имел в виду на самом деле.

Разъяснение провокационных слов, сказанных в интервью для BBC Radio 5 Live, Пристайко дал "Европейской правде".

"Мы сейчас в разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс на НАТО. – ред.) даже есть в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи, — говорит посол. — Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.п. Что касается НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Впрочем, первоначальные слова Пристайко вызвали резонанс в Украине. Так, блогер Роман Шрайк пишет, что если Украина может отказаться от НАТО, то она якобы должна отказаться от посла Пристайко.

Реакция украинцев под постом блогера

Впрочем, многие убеждены, что слова были вырваны из контекста. Так, глава корпоративных коммуникаций в НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская советует прочесть первоисточник. Дескать, то, что британское СМИ вынесло в заголовок, Пристайко даже не говорил.

Дипломат на самом деле сказал такую фразу: "Мы могли бы (отказаться от НАТО — ред.). И это, возможно, отвлекло бы кризис сегодня. Но уже завтра мы снова остались бы незащищенными".

"BBC очень хотелось явить миру сенсационное заявление об отказе Украины от НАТО, так же как Блумбергу хотелось ужаснуть "Russia invades Ukraine". Они уже заколебались слегка. Реакция общественности мне нравится. Но люди, keep calm и держите голову в холоде. Не палим по своим", — пишет Осмоловская.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил LIGA.net, что данный резонанс действительно вызвала именно трактовка слов посла.

По словам Подоляка, Украина "вполне конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС, которые для нас являются приоритетом. Оба союза прописаны в Конституции и находят поддержку у большинства украинцев.

"Но, с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства", – говорит Подоляк.

Реакция нардепа Алексея Гончаренко

Ранее мы сообщали, что Кремль расценит вероятность деэскалации военной ситуации в Украине, если официальный Киев пойдет на уступки. Среди требований россиян — полный отказ от сотрудничества с НАТО и возвращение внеблокового статуса для украинского государства.