Зеленський пояснив, яку річ щодо НАТО вже ніхто не приховує

Зеленський наголосив, що питання вступу чи не вступу України до НАТО залежить від українців

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що одним із можливих варіантів уникнути війни з Росією є відмова Києва від планів вступу до НАТО.

"У тому, що він (Пристайко — ред.) сказав, треба звернути увагу на деякі деталі. Я думаю, що сьогодні багато журналістів і багато лідерів натякають Україні, що можна, скажімо так, не ризикувати, не порушувати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі, тому що ці ризики пов’язані з реакцією Російської Федерації. Мені здається, що ніхто цього вже не приховує", — сказав Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у понеділок у Києві.

При цьому глава Української держави наголосив, що рішення про те, чи вступати Україні до НАТО, чи не вступати, залежить виключно від українців.

"Питання в іншому. Питання — цей шлях: скільки Україна має йти, цим шляхом, з ким вона йтиме, хто буде друзями, партнерами, підтримуватиме на цьому шляху. А може дійсно, питання відкритих дверей, це для нас така історія, мрія, такий сигнал куди ми йдемо, а коли там будемо — ніхто не знає, не тільки Україна, а й деякі країни НАТО, тому я вважаю, що ми повинні йти тим шляхом, який ми обрали. Головне — це, щоб наша армія була потужною. А куди цей шлях нас приведе, і коли — подивимося", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що крім того, що вступ до НАТО є бажанням України, "ми розуміємо, що членство в НАТО (ми хотіли б, і так, це було б забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності), і також це закріплено і у законодавстві України, у Конституції України".

"Тому якби ми з вами розставляли крапки над "і", ми відповіді з вами знаємо і терміни було б скорочено щодо майбутнього України", — сказав Зеленський.

У свою чергу, Олаф Шольц заявив, що питання членства України в НАТО зараз не актуальне.

"Щодо членства в Альянсі, на даний момент неактуально. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному", — сказав він.

Раніше політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець, коментуючи для "Телеграфа" висловлювання дипломата про Україну та НАТО, висловив переконання, що слова Пристайка про відмову від курсу в НАТО були узгоджені з Банковою і матимуть наслідки.