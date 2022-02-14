Зеленский объяснил, какую вещь насчет НАТО уже никто не скрывает

Зеленский подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО зависит только от украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что одним из возможных вариантов избежать войны с Россией является отказ Киева от планов вступить в НАТО.

"В том, что он (Пристайко — ред.) сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня много журналистов и много лидеров намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать, не поднимать постоянно вопрос касательно будущего членства в Альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает", — сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем в понедельник в Киеве.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что решение о том, вступать ли Украине в НАТО, или не вступать — зависит исключительно от украинцев.

"Вопрос в другом. Вопрос — этот путь: сколько Украина должна идти, по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами, будет поддерживать на этом пути. А может действительно, вопрос открытых дверей, это для нас такая история, мечта, такой сигнал куда мы идем, а когда там будем — никто не знает, не только Украина, но и некоторые страны НАТО. Поэтому я считаю, что мы должны идти по тому пути, который мы избрали. Все равно на этому пути самое главное — это чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь нас приведет, и когда — посмотрим", — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что кроме того, что вступление в НАТО является желанием Украины, "мы понимаем, что членство в НАТО (мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности), и также это закреплено и в законодательстве Украины, в Конституции Украины".

"Поэтому если бы мы с вами расставляли точки над "і", мы ответы с вами знаем и сроки были бы сокращены, касаемо будущего Украины", — сказал Зеленский.

В свою очередь Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО на данный момент не актуален.

"Относительно членства в Альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", — сказал он.

Ранее политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец, комментируя для "Телеграфа" высказывание дипломата об Украине и НАТО, выразил убеждение, что слова Пристайко об отказе от курса в НАТО согласованы с Банковой и будут иметь последствия.