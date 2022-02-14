Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец о высказывании Пристайко об Украине и НАТО специально для "Телеграфа"

Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире ВВС Radio 5 о том, что Украина может отозвать из Конституции положение о курсе на членство в НАТО, безусловно, не могло появиться самостоятельно. Дипломат не имеет возможности по собственной инициативе выступать с подобными инициативами. Иначе это — скандал и немедленная отставка.

Поэтому я делаю вывод, что заявление Пристайко о возможном отказе Украины от курса в НАТО было согласовано с Офисом президента. Даже не с МИД, а именно с ОП. Поскольку у нас всю внешнюю политику уже давно определяет не министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а рулящий ОП Андрей Ермак.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Игра идет не только по линии РФ-США или РФ-НАТО, а на разных направлениях Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич высказал мнение об "игре" США и России

Возможно, Пристайко получил соответствующие указания еще во время декабрьской встречи Зеленского с послами, которая произошла в Гуте.

Как бы то ни было, но идеи о сворачивании с евроатлантического пути уже озвучиваются. Не исключаю, что это был намеренный "вброс" с целью проверить общественную реакцию. Если реакция будет негативной (а она именно такой была, есть и будет), всё спишут на посла (мол, это Пристайко ляпнул, а президент вот такого нигде не заявлял). Или на то, что слова вырваны из контекста. Что сейчас, кстати, и делают.

Последствий для Пристайко не будет. А для Украины — будут.

В ОП традиционно надеются, что пошумит и забудется. Но это не так. Заявление прозвучало в период эскалации, когда идет серьезное давление на Украину со стороны России. Когда ставки подняты невероятно.

А тут наши западные партнеры слышат такие заявления. Это подрывает доверие к Украине.

Будет, думаю, реакция — официальная и нет — от западных политиков. В стиле: если мы защищаем страну, которая задекларировала свой курс в НАТО и ЕС, придерживается западных ценностей — это понятно, но если эта страна сама отказывается от своих принципов, то…

На Западе к заявлениям дипломатов относятся очень серьезно. И точно не пройдут мимо того, что вырвалось у Пристайко. И последствия обязательно будут.

Читайте также: Категория Политика "Очень хотелось сенсации": в Украине бурно обсуждают слова дипломата Пристайко о НАТО Некоторые пишут, что Украина должна отказаться от Пристайко вместо НАТО. Другие стали на защиту посла, слова которого вырвали из контекста