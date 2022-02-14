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Слова Пристайка про відмову від курсу в НАТО узгоджені з Банковою і будуть мати наслідки - Тарас Березовець

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Тарас Березовець Тарас Березовець
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Посол Британії Вадим Пристайко змусив українців знову говорити про Альянс Новина оновлена 14 лютого 2022, 13:31
Посол Британії Вадим Пристайко змусив українців знову говорити про Альянс

Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець про висловлення Прістайка про Україну та НАТО спеціально для "Телеграфа"

Заява посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі ВВС Radio 5 про те, що Україна може відкликати з Конституції положення про курс на членство в НАТО, безумовно, не могла з’явитися самостійно. Дипломат не має змоги з власної ініціативи виступати із подібними ініціативами. Інакше це скандал і негайна відставка.

Тому я роблю висновок, що заява Пристайка про можливу відмову України від курсу в НАТО була погоджена з Офісом президента. Навіть не з МЗС, а саме із ОП. Оскільки у нас усю зовнішню політику вже давно визначає не міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а керуючий ОП Андрій Єрмак.

Можливо, Пристайко отримав відповідні вказівки ще під час грудневої зустрічі Зеленського з послами, що відбулася у Гуті.

Як би там не було, але ідеї щодо згортання з євроатлантичного шляху вже озвучуються. Не виключаю, що це був навмисний "вкид" з метою перевірити суспільну реакцію. Якщо реакція буде негативною (а вона саме такою була, є і буде), все спишуть на посла (мовляв, це Пристайко ляпнув, а президент такого ніде не заявляв). Або те, що слова вирвані з контексту. Що зараз, до речі, роблять.

Наслідків для Пристайка не буде. А для України будуть.

У ОП зазвичай сподіваються, що пошумить і забудеться. Але це не так. Заява прозвучала в період ескалації, коли відбувається серйозний тиск на Україну з боку Росії. Коли ставки піднято неймовірно.

А тут наші західні партнери чують такі заяви. Це підриває довіру до України.

Буде, гадаю, реакція — офіційна і ні — від західних політиків. У стилі: якщо ми захищаємо країну, яка задекларувала свій курс у НАТО та ЄС, дотримується західних цінностей, це зрозуміло, але якщо ця країна сама відмовляється від своїх принципів, то...

На Заході до заяв дипломатів ставляться дуже серйозно. І точно не пройдуть повз те, що вирвалося у Пристайка. І наслідки обов’язково будуть.

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Теги:
#Україна #НАТО #Тарас Березовець #Вадим Пристайко
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