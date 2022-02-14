Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець про висловлення Прістайка про Україну та НАТО спеціально для "Телеграфа"

Заява посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі ВВС Radio 5 про те, що Україна може відкликати з Конституції положення про курс на членство в НАТО, безумовно, не могла з’явитися самостійно. Дипломат не має змоги з власної ініціативи виступати із подібними ініціативами. Інакше це скандал і негайна відставка.

Тому я роблю висновок, що заява Пристайка про можливу відмову України від курсу в НАТО була погоджена з Офісом президента. Навіть не з МЗС, а саме із ОП. Оскільки у нас усю зовнішню політику вже давно визначає не міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а керуючий ОП Андрій Єрмак.

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Можливо, Пристайко отримав відповідні вказівки ще під час грудневої зустрічі Зеленського з послами, що відбулася у Гуті.

Як би там не було, але ідеї щодо згортання з євроатлантичного шляху вже озвучуються. Не виключаю, що це був навмисний "вкид" з метою перевірити суспільну реакцію. Якщо реакція буде негативною (а вона саме такою була, є і буде), все спишуть на посла (мовляв, це Пристайко ляпнув, а президент такого ніде не заявляв). Або те, що слова вирвані з контексту. Що зараз, до речі, роблять.

Наслідків для Пристайка не буде. А для України будуть.

У ОП зазвичай сподіваються, що пошумить і забудеться. Але це не так. Заява прозвучала в період ескалації, коли відбувається серйозний тиск на Україну з боку Росії. Коли ставки піднято неймовірно.

А тут наші західні партнери чують такі заяви. Це підриває довіру до України.

Буде, гадаю, реакція — офіційна і ні — від західних політиків. У стилі: якщо ми захищаємо країну, яка задекларувала свій курс у НАТО та ЄС, дотримується західних цінностей, це зрозуміло, але якщо ця країна сама відмовляється від своїх принципів, то...

На Заході до заяв дипломатів ставляться дуже серйозно. І точно не пройдуть повз те, що вирвалося у Пристайка. І наслідки обов’язково будуть.

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