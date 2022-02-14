Большая война отменяется? А что с НАТО? В России и Украине прозвучали важные заявления
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Последние дни были богаты на важные заявления.
На фоне все новой информации о подготовке Россией планов по вторжению в Украину ряд политиков сделали заявления, которые могут свидетельствовать о том, что напряжение будет снижаться.
Больше об этом в материале "Телеграф".
Утром 14 февраля украинцев насторожил комментарий посла в Британии Вадима Пристайко, который заявил, что Украина может отказаться от планов по членству в НАТО ради сохранения мира и избежания вторжения России. Хоть позже оказалось, что его слова были вырваны из контекста, но стоит отметить, что эта тема обсуждается уже не первый день.
В частности, недавно издание Daily Mail написало, что во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию, он предложил Путину закрепить за Украиной нейтральный статус. Это требование являлось одним из ключевых в проекте российских "гарантий безопасности", которые в средине декабря были предложены Москвой США и НАТО.
Слова Пристайко прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в понедельник, 14 февраля. Он заявил, что много лидеров "намекают" Украине, что не стоит поднимать тему НАТО, чтобы снизить риски связанные с Россией.
"А может действительно, вопрос открытых дверей, это для нас такая история, мечта, такой сигнал куда мы идем, а когда там будем — никто не знает", — заявил Зеленский.
Также показательной была реакция Шольца, который заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не стоит.
Спустя некоторое время стало известно, что в понедельник вечером Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу.
На фоне этого ряд заявлений прозвучал и из России. Так министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал главе Кремля Владимиру Путину продолжать искать дипломатические пути решения сложившейся ситуации и продолжать переговоры с США и НАТО. В то же время министр обороны Сергей Шойгу указал, что России проходят масштабные учения, но вскоре часть из них должна завершиться.
Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее намекал, что его страна в случае начала полномасштабной войны между Украиной и Россией "не станет стоять в стороне", тоже сделал заявление. Так 14 февраля он заявил, что Беларусь не причастна к конфликту между Киевом и Москвой и не намерена участвовать в его усугублении.
После этого министры обороны Украины и Беларуси провели телефонный разговор, в котором договорились о снижении напряжения между Минском и Киевом.
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