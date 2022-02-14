Большая война отменяется? А что с НАТО? В России и Украине прозвучали важные заявления

Последние дни были богаты на важные заявления.

На фоне все новой информации о подготовке Россией планов по вторжению в Украину ряд политиков сделали заявления, которые могут свидетельствовать о том, что напряжение будет снижаться.

Больше об этом в материале "Телеграф".

Утром 14 февраля украинцев насторожил комментарий посла в Британии Вадима Пристайко, который заявил, что Украина может отказаться от планов по членству в НАТО ради сохранения мира и избежания вторжения России. Хоть позже оказалось, что его слова были вырваны из контекста, но стоит отметить, что эта тема обсуждается уже не первый день.

В частности, недавно издание Daily Mail написало, что во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию, он предложил Путину закрепить за Украиной нейтральный статус. Это требование являлось одним из ключевых в проекте российских "гарантий безопасности", которые в средине декабря были предложены Москвой США и НАТО.

Слова Пристайко прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в понедельник, 14 февраля. Он заявил, что много лидеров "намекают" Украине, что не стоит поднимать тему НАТО, чтобы снизить риски связанные с Россией.

"А может действительно, вопрос открытых дверей, это для нас такая история, мечта, такой сигнал куда мы идем, а когда там будем — никто не знает", — заявил Зеленский.

Также показательной была реакция Шольца, который заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не стоит.

Спустя некоторое время стало известно, что в понедельник вечером Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу.

На фоне этого ряд заявлений прозвучал и из России. Так министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал главе Кремля Владимиру Путину продолжать искать дипломатические пути решения сложившейся ситуации и продолжать переговоры с США и НАТО. В то же время министр обороны Сергей Шойгу указал, что России проходят масштабные учения, но вскоре часть из них должна завершиться.

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Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее намекал, что его страна в случае начала полномасштабной войны между Украиной и Россией "не станет стоять в стороне", тоже сделал заявление. Так 14 февраля он заявил, что Беларусь не причастна к конфликту между Киевом и Москвой и не намерена участвовать в его усугублении.

После этого министры обороны Украины и Беларуси провели телефонный разговор, в котором договорились о снижении напряжения между Минском и Киевом.