"Есть шансы договориться": Путин намекнул, что не планирует нападать на Украину

Главе Кремля посоветовали продолжать вести переговоры, а также завершили о скором завершении военных учений.

Российский президент Владимир Путин провел совещания с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, в ходе которых обсуждались ситуации на дипломатическом фронте и с ходом военных учений.

Кадрами с совещаний поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В частности Лавров заверил Путина в том, что у России еще есть шансы договориться с США и НАТО, а переговорные возможности еще не исчерпаны. Поэтому он посоветовал продолжать вести переговоры с Западом.

Кроме того, он сообщил, что в МИД РФ есть проект ответа на предложения Вашингтона и Брюсселя по "гарантиям безопасности", который сформулирован на 10 страницах.

В свою очередь Шойгу отчитался о том, что в России проходят масштабные военные учения почти во всех военных округах, а также проинформировал, что "часть из них подходит к своему завершению, а часть из них закончатся в ближайшее время".

Как сообщалось ранее, в настоящее время Россия удерживает на границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, что на Западе было расценено, как подготовка к началу полномасштабного вторжения.

На фоне этого президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден провели переговоры с Путиным.

Макрон после своего разговора заявил, что российский президент пообещал ему не начинать открытую войну с Украиной, а Байден рассказал, что предупредил Путина о возможных последствиях его решения.