Байден с Путиным обсудили Украину: три главных вывода

Эксперты пришли к выводу, что обе стороны остались на своих прежних позициях.

В субботу, 13 февраля, состоялся телефонный разговор президентов США Джо Байдена и Российской Федерации Владимира Путина. К нему подтолкнули участившиеся сообщения о возросшем риске российского вторжения в Украину.

Свои версии по итогам переговоров уже обнародовали Белый дом и Кремль.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" эту беседу, а также угрозы и возможности, которые предстали после нее перед Украиной.

Прорывов нет, угрозы есть

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик отмечает, что по итогам созвона Байдена с Путиным можно сделать следующий вывод:

"Статус-кво, похоже, сохранился. Прорывов нет. Телефонный разговор Путина и президента Франции Макрона был даже дольше, но особых месседжей кроме того, что отношения Европы с Россией ухудшатся в случае ее вторжения в Украину не было. Москва это и так не раз слышала. Очевидно, что эти угрозы либо не воспринимаются всерьез, либо в Москве считают, что необходимость военных действий важнее, чем последствия санкций".

По мнению эксперта, не ясно – было ли что-то новое в месседже Байдена.

"Когда он попросил о звонке, который вчера состоялся, можно было предположить, что возможны два варианта – либо будет высказана какая-то новая угроза со стороны США в случае вторжения России в Украину, либо могли прозвучать новые мирные предложения, а может и уступки. Но, похоже, ни того, ни другого не было. Байден просто повторил свои позиции последних недель. Поэтому нет оснований, по крайней мере, судя по официальным отчетам об этих звонках, говорить о каких-то подвижках", – считает Владимир Дубовик.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса подчеркивает:

"Судя по публичным выдержками из переговоров, после очередного созвона Байдена и Путина все остались на своих прежних позициях".

Ситуация складывается таким образом, что Украину, похоже, буду склонять к выполнению Минских соглашений. И в этом есть серьезная угроза, считает эксперт.

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Но при этом, отмечает Илия Куса, у нас появился хороший шанс выработать более четкую позицию по "Минску", по Донбассу. И начать ее продвигать, пользуясь тем, что у нас кризис, и что на Западе развернули кампанию в стиле "Россия вот-вот нападет".

О планах вторжения и месте возможного обострения

По словам Владимира Дубовика, то, что Вашингтон раскрывает возможные планы и даты вторжения, может толкать Москву к пересмотру таких планов и дат, их откладыванию. Ведь таким образом "окно" для активных военных действий может уменьшаться.

"Поэтому в последнее время всё, что американцы узнают от своей разведки, они в кратчайшие сроки сразу выносят на публику, сообщают прессе. В этом есть некая логика", – поясняет эксперт.

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Илия Куса предполагает, что даже после безрезультативного разговора Байдена с Путиным риск вторжения не возрос.

"Мне кажется этот сценарий маловероятным. Слишком большие издержки. И точно нужно больше сил, чем есть у России, – поясняет эксперт. – Но я считаю, что резко возросла вероятность обострения на линии разграничения – на востоке Украины. С моей точки зрения, если эскалация и произойдет (или с целью усилить переговорные позиции России, или в случае срыва ее переговоров с Западом) – то это случится именно вдоль линии разграничения или на отдельных участках в Донецкой и Луганской области. Там, где у РФ на подконтрольных ей территориях есть ресурсы, базовая инфраструктура. И она может это делать мобильно, быстро и в ручном режиме. При этом поддерживая свою позицию последних восьми лет, которая заключалась в том, что регулярных войск РФ в Украине нет".

Напомним, что ситуация вокруг Украины обострилась после того, как РФ выставила коллективному Западу в декабре ультимативные требования о нерасширении НАТО и так называемых "гарантиях безопасности".

По оценкам разведки США, в настоящее время Россия держит возле границы Украины от 80 до 151 тысячи военнослужащих.

Как сообщал "Телеграф", 11 февраля США призвали своих граждан покинуть Украину из-за возросших рисков начала полномасштабного военного вторжения. После этого такое же решение приняли и правительства ряда других стран, в настоящее время их число почти достигло 30.

При этом некоторые эксперты считают полномасштабное вторжение в настоящее время маловероятным.