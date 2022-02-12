Россия сейчас не способна на масштабное вторжение в Украину, но есть другая угроза

Россия может попытаться оцепить украинские войска на востоке Украины

Что касается вторжения, то оно уже произошло еще в 2014 году, когда Россия захватила территории на востоке Украины. Пока вопрос исключительно в вероятности новой эскалации, однако, если учесть количество войск, которые агрессор взимает к украинским границам и политическую составляющую, то ситуация, в отличие от наблюдавшейся 8 лет назад, более напряженная, ведь существует и другая угроза.

Такую позицию корреспонденту "Телеграфа" высказал народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Читайте также: Категория Украина До 50 тысяч трупов мирных жителей: 7 сценариев атаки РФ на Украину По данным западных медиа, у Путина готовятся к вторжению в Украину, но планы о нападении то и дело меняются

По словам эксперта, на прошлой неделе оборонный комитет заслушал представителей всех украинских спецслужб, пограничников, а также сотрудников военной разведки и пришел к выводу, что, несмотря на заявления Кремля, незначительное перемещение российских войск вдоль наших границ все же наблюдается, но их не столь много, чтобы хватило для полномасштабного вторжения.

По мнению Костенко, "отрезать" Украину по Днепру те силы, которые сейчас находятся вдоль границ не способны, можно сделать вывод, что начать полномасштабную войну с Украиной РФ в настоящее время не способна. Однако, как отмечает специалист, есть другая угроза.

Как сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный, вторжение действительно является одним из вариантов развития ситуации, хотя и менее вероятным. Тем не менее военное командование больше обеспокоено возможным развитием сценария, касающегося нескольких локальных операций, и основной их угрозой является Восток.

"Использовав эскалацию на Донбассе, потом можно принудить нас к любым политическим решениям. Вероятно, речь идет о выполнении Минских соглашений", — сказал Костенко.

Если все же дипломатическим путем договориться удастся (выполнять "Минск" — ред. редакцией), то РФ может попытаться оцепить украинские войска на Донбассе, а после уже заставлять нас "идти на уступки".

Детальнее ознакомиться с позицией эксперта можно в материале "Телеграфа": "В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, — нардеп Роман Костенко".

Также напомним, что, по мнению политолога Евгения Магды, психологическое давление является одним из мощнейших элементов влияния России.