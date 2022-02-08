Угроза вторжения России: на Украину давят психологически, названы 4 источника

Эксперт убежден, что фактор психологического давления со стороны РФ в настоящее время является доминирующим.

В Украине продолжают обсуждать тему возможного вторжения страны-агрессора на украинские территории. Относительно ситуации, которая наблюдается в последнее время на украинско-российских границах, она стала больше напоминать "качели" ведь по мнению экспертов, именно психологическое давление является одним из самых мощных элементов влияния.

По словам директора Института мировой политики и политического эксперта Евгения Магды, именно психологическое давление со стороны российской является мощным фактором, который влияет на Украину даже сильнее сугубо военного. Об этом он рассказал во время общения с корреспондентом "Телеграфа".

Читайте также: Категория Украина До 50 тысяч трупов мирных жителей: 7 сценариев атаки РФ на Украину По данным западных медиа, у Путина готовятся к вторжению в Украину, но планы о нападении то и дело меняются

По мнению политолога, группировка, которую Россия создала на украинских границах, для полномасштабного вторжения, по оценкам военных экспертов, мало. Поэтому систематические публикации западных СМИ по поводу планов россиян на оккупацию кажутся довольно странными.

Также Магда отмечает, что на Украину оказывают давление именно психологически и видит в этом давлении несколько особых составляющих, а именно:

- Есть оценки разведывательных структур, с помощью которых можно четко говорить о дислокации российских военных, возможные изменения расположения армии и создания так называемой атакующей конфигурации.

- Есть оценки западной разведки относительно дальнейших действий агрессора. Однако их объективность пока остается под большим вопросом.

- Систематически наблюдаем нагнетание паники со стороны России для того, чтобы надавить на болезненные токи украинских властей с целью решения "удобных" для Кремля вопросов.

- самое главное – помнить, что подавляющее количество именно западных СМИ находятся в стадии борьбы за читателя и тиражи. А тема предполагаемого вторжения очень хорошо "продается". Также следует осознать, что именно из-за больших тиражей тема агрессии вокруг украинского государства вряд ли пойдет на спад в ближайшее время.

Читайте также: Категория Украина Дата вторжения России уже известна? Важный прогноз Однако прогнозы украинских синоптиков говорят совсем другом.

Специалист убежден, что в нынешней ситуации фактор психологического давления является доминирующим и учитывая это, нам нужно сформировать дальнейшие элементы внутренней устойчивости и медиа-грамотности, чтобы в дальнейшем правильно реагировать на определенные информационные сигналы.

Более подробно ознакомиться с мнениями экспертов относительно вероятности вторжения России на украинские территории можно в материале "Телеграфа": "Генерал назвал три места, где может ударить Путин: чем ответить Украине ".

Также напомним, что российское государство развернуло вблизи украинских границ 87 военных баз. Большинство из них появилось еще осенью 2021 года. Часть из них действовала с 2015 года, однако десятки появились осенью 2021 года.