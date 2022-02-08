Загроза вторгнення Росії: на Україну тиснуть психологічно, названі 4 джерела

Експерт переконаний, що фактор психологічного тиску з боку РФ наразі є домінуючим

В Україні продовжують обговорювати тему можливого вторгнення країни-агресора на українські території. Щодо ситуації, яка спостерігається останнім часом на українсько-російських кордонах, то вона почала більше нагадувати "гойдалку", адже, на думку експертів, саме психологічний тиск є одним із найпотужніших елементів впливу.

За словами директора Інституту світової політики та політичного експерта Євгена Магди, саме психологічний тиск з боку російської є потужним фактором, який впливає на Україну навіть сильніше, аніж суто військовий. Про це він розповів під час спілкування з кореспондентом "Телеграфу".

Читайте також: Категорія Україна До 50 тисяч трупів мирних жителів: 7 сценаріїв атаки РФ на Україну За даними західних медіа, у Путіна готуються до вторгнення в Україну, але плани про напад постійно змінюються

На думку політолога, угруповання, яке Росія створила на українських кордонах, для повномасштабного вторгнення, згідно з оцінками військових експертів, замало. Тому систематичні публікації західних ЗМІ щодо планів росіян на окупацію видаються досить дивними.

Також Магда відзначає, що на Україну тиснуть саме психологічно та вбачає у цьому тиску кілька особливих складових, а саме:

- Маємо оцінки розвідувальних структур, за допомогою яких можна чітко говорити про дислокацію російських військових, можливі зміни розташування армії та створення так званої атакуючої конфігурації.

- Маємо оцінки західної розвідки стосовно подальших дій агресора. Проте їх об'єктивність поки що залишається під великим знаком питання.

- Систематично спостерігаємо нагнітання паніки зі сторони Росії для того, аби надавити на болючі токи української влади з метою вирішення "зручних" для Кремля питань.

- найголовніше — пам'ятати, що переважна кількість саме західних ЗМІ знаходяться у стадії боротьби за читача та тиражі. А тема ймовірного вторгнення дуже добре "продається". Також варто усвідомити, що саме через великі тиражі тема агресії навколо української держави навряд чи піде на спад найближчим часом.

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Фахівець переконаний, що в нинішній ситуації фактор психологічного тиску є домінуючим і саме враховуючи це, нам потрібно сформувати подальші елементи внутрішньої стійкості та медіа-грамотності, аби у подальшому правильно реагувати на певні інформаційні сигнали.

Більше детально ознайомитися з думками експертів щодо ймовірності вторгнення Росії на українські території можна у матеріалі "Телеграфу": "Генерал назвав три місця, де може вдарити Путін: чим відповісти Україні".

Також нагадаємо, що російська держава розгорнула поблизу українських кордонів 87 військових баз. Більшість з них з'явилася ще восени 2021 року. Частина їх діяла з 2015 року, проте десятки з’явилися восени 2021 року.