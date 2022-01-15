Невозможно до конца поверить в большую войну, но мы очень беспечный народ - Катерина Коберник
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Журналист и шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник отмечает, что вопреки десяткам косвенных признаков, огромное количество украинцев не верят в возможность полномасштабного вторжения России
Мысли о войне.
За последние 7 лет Путин сделал много совершенно нелогичных вещей, которых никто не ожидал, а если кто и допускал, то со словами "Да нет! Он же не идиот!".
— Он вторгся в Украину и начала войну на Востоке.
— На глазах всего мира украл Крым и открыто это признал.
— Попытался убить главного оппозиционера, а потом посадил его в колонию.
И после всего этого, вопреки десяткам косвенных признаков, огромное количество людей в Украине совершенно серьезно говорят, что Россия не может начать полномасштабное вторжение в Украину, потому что это не совсем логично, невыгодно, невозможно.
Хотя, в принципе, это можно понять. Невозможно всерьез до конца поверить в большую войну, а после этого гулять, ходить в рестораны и кино, что-то планировать. Но чисто субъективно — мы очень беспечный народ.
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