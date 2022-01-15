Укр

Невозможно до конца поверить в большую войну, но мы очень беспечный народ - Катерина Коберник

Автор
Катерина Коберник Катерина Коберник
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Возможно ли полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины?
Возможно ли полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины?

Журналист и шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник отмечает, что вопреки десяткам косвенных признаков, огромное количество украинцев не верят в возможность полномасштабного вторжения России

Мысли о войне.

За последние 7 лет Путин сделал много совершенно нелогичных вещей, которых никто не ожидал, а если кто и допускал, то со словами "Да нет! Он же не идиот!".

— Он вторгся в Украину и начала войну на Востоке.

— На глазах всего мира украл Крым и открыто это признал.

— Попытался убить главного оппозиционера, а потом посадил его в колонию.

И после всего этого, вопреки десяткам косвенных признаков, огромное количество людей в Украине совершенно серьезно говорят, что Россия не может начать полномасштабное вторжение в Украину, потому что это не совсем логично, невыгодно, невозможно.

Хотя, в принципе, это можно понять. Невозможно всерьез до конца поверить в большую войну, а после этого гулять, ходить в рестораны и кино, что-то планировать. Но чисто субъективно — мы очень беспечный народ.

Публикация Катерины Коберник в соцсети
Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Россия #Путин #Крым #РФ #Война #Вторжение
Российские военные
Украина
Россия готовит теракты на Донбассе, чтобы оправдать вторжение: в США назвали новые сроки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские военные
Россия готовит теракты на Донбассе, чтобы оправдать вторжение: в США назвали новые сроки
Дата публикации
Категория
Виктория Данченко
Жена украинского футболиста погибла в аварии в Одессе: авто превратилось в груду металла (видео)
Дата публикации
Категория
Путешествие из Украины в Доминикану омрачила задержка рейса почти на сутки
"Дождь" в салоне самолета и "пропажа" обратного рейса: полтысячи украинцев застряли в Доминикане
Дата публикации
Категория
После каникул детей ждало новое меню
"Помои" и "голод" в украинских школах: почему меню Клопотенко вызвало гнев родителей (фото)
Дата публикации
Категория
Рост цен на бензин может возыметь последствия
Цены на бензин бьют рекорды: сколько это будет продолжаться и к чему приведет