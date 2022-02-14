"Є шанси домовитися": Путін натякнув, що не планує нападати на Україну
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Главі Кремля порадили продовжувати вести переговори, а також завершили швидке завершення військових навчань.
Російський президент Володимир Путін провів наради з главами МЗС та Міноборони РФ Сергієм Лавровим та Сергієм Шойгу, під час яких обговорювалися ситуації на дипломатичному фронті та з ходом військових навчань.
Кадрами із нарад поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.
Зокрема, Лавров запевнив Путіна в тому, що Росія ще має шанси домовитися зі США і НАТО, а переговорні можливості ще не вичерпані. Тому він порадив продовжувати переговори із Заходом.
Крім того, він повідомив, що в МЗС РФ є проєкт відповіді на пропозиції Вашингтона та Брюсселя щодо "гарантій безпеки", який сформульований на 10 сторінках.
Своєю чергою Шойгу прозвітував про те, що в Росії проходять масштабні військові навчання майже у всіх військових округах, а також поінформував, що " частина з них підходить до свого завершення, а частина з них закінчиться найближчим часом ".
Як повідомлялося раніше, наразі Росія утримує на кордоні з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, що на Заході було розцінено як підготовку до початку повномасштабного вторгнення.
На тлі цього президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден провели переговори з Путіним.
Макрон після своєї розмови заявив, що російський президент пообіцяв йому не розпочинати відкриту війну з Україною, а Байден розповів, що попередив Путіна про можливі наслідки його вирішення.
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