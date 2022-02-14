"Є шанси домовитися": Путін натякнув, що не планує нападати на Україну

Главі Кремля порадили продовжувати вести переговори, а також завершили швидке завершення військових навчань.

Російський президент Володимир Путін провів наради з главами МЗС та Міноборони РФ Сергієм Лавровим та Сергієм Шойгу, під час яких обговорювалися ситуації на дипломатичному фронті та з ходом військових навчань.

Кадрами із нарад поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Зокрема, Лавров запевнив Путіна в тому, що Росія ще має шанси домовитися зі США і НАТО, а переговорні можливості ще не вичерпані. Тому він порадив продовжувати переговори із Заходом.

Крім того, він повідомив, що в МЗС РФ є проєкт відповіді на пропозиції Вашингтона та Брюсселя щодо "гарантій безпеки", який сформульований на 10 сторінках.

Своєю чергою Шойгу прозвітував про те, що в Росії проходять масштабні військові навчання майже у всіх військових округах, а також поінформував, що " частина з них підходить до свого завершення, а частина з них закінчиться найближчим часом ".

Як повідомлялося раніше, наразі Росія утримує на кордоні з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, що на Заході було розцінено як підготовку до початку повномасштабного вторгнення.

На тлі цього президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден провели переговори з Путіним.

Макрон після своєї розмови заявив, що російський президент пообіцяв йому не розпочинати відкриту війну з Україною, а Байден розповів, що попередив Путіна про можливі наслідки його вирішення.