Откуда будут наступать: сосредоточение войск Путина у границ Украины показали на карте
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Самая большая угроза на Донбассе
Опубликована карта расположения российских войск у границ Украины по состоянию на 12 февраля, 19:00.
Данными поделился главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на фото и видео в интернете и спутниковые фото агентства Maxar.
Журналист утверждает, что 85 батальонных тактических групп РФ, о которых заявляла американская разведка, у украинских границ пока не наблюдается, но эта цифра реальна, потому что у России хватает сил быстрого реагирования.
"Угрозы, чтобы прям завтра началось наземное наступление, мы не видим фактически нигде, кроме Донбасса. Там, где противник уже развернулся на боевых позициях", — рассказал Бутусов.
Он отметил, что у других местах у границ Украины масштабного приближения войск России не наблюдается, несмотря на их непосредственную близость.
"Мы пока не видим чрезмерной активности, свидетельствующей о том, что эти войска сейчас выходят для развертывания", — добавил Бутусов.
Он также добавил, что плотность разведывательных средств на границах не позволит РФ приступить к развертыванию незамеченно.
Напомним, в Минобороны Британии оценили угрозу вторжения РФ в Украину.
Также появилась информация о том, как может действовать Путин при наступлении на Украину.
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