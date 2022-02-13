Укр

Откуда будут наступать: сосредоточение войск Путина у границ Украины показали на карте

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
886
Нападение на Украину Новость обновлена 13 февраля 2022, 10:27
Нападение на Украину

Самая большая угроза на Донбассе

Опубликована карта расположения российских войск у границ Украины по состоянию на 12 февраля, 19:00.

Данными поделился главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на фото и видео в интернете и спутниковые фото агентства Maxar.

Журналист утверждает, что 85 батальонных тактических групп РФ, о которых заявляла американская разведка, у украинских границ пока не наблюдается, но эта цифра реальна, потому что у России хватает сил быстрого реагирования.

"Угрозы, чтобы прям завтра началось наземное наступление, мы не видим фактически нигде, кроме Донбасса. Там, где противник уже развернулся на боевых позициях", — рассказал Бутусов.

Карта расположения войск РФ, источник — Цензор.нет
Карта расположения войск РФ, источник — Цензор.нет

Он отметил, что у других местах у границ Украины масштабного приближения войск России не наблюдается, несмотря на их непосредственную близость.

"Мы пока не видим чрезмерной активности, свидетельствующей о том, что эти войска сейчас выходят для развертывания", — добавил Бутусов.

Он также добавил, что плотность разведывательных средств на границах не позволит РФ приступить к развертыванию незамеченно.

Напомним, в Минобороны Британии оценили угрозу вторжения РФ в Украину.

Также появилась информация о том, как может действовать Путин при наступлении на Украину.

Теги:
#Бутусов #Вторжение в Украину #Війна #Кордони
Массовых бомбардировок ждать не стоит
Политика
"Завоевать сердца и умы": как может действовать Путин при вторжении в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Массовых бомбардировок ждать не стоит
"Завоевать сердца и умы": как может действовать Путин при вторжении в Украину
Дата публикации
Категория
Взрыв прогремел в кафе "Мечта" в Станице Луганской
В кафе в Луганской области прогремел мощный взрыв — 12 человек пострадали: подробности
Дата публикации
Категория
Владислав Гераскевич
В МОК отреагировали на нашумевший плакат украинца на Олимпиаде
Дата публикации
Категория
На "Евровидение-2022" поедет Алина Паш
Нацотбор на Евровидение закончился скандалом: участники грозят судом из-за странного судейства
Дата публикации
Категория
Биатлон на Олимпиаде в Пекине
Двойной биатлон и лыжная эстафета: онлайн-трансляция 9-го дня на Олимпиаде