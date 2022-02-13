"Завоевать сердца и умы": как может действовать Путин при вторжении в Украину

В Кремле осторожно подходят к анализу вероятных планов вторжения

Масштабные бомбардировки и налеты авиации являются маловероятными, несмотря на обилие вероятных сценариев нападения России на Украину. Все потому, что это может повлиять на количество жертв среди мирного населения и, как следствие, еще большое ухудшение отношения к Москве.

Такое мнение высказали специалисты Центра оборонной стратегии в аналитическом материале для "Украинской правды".

По предварительным прогнозам специалистов, кроме территорий, Владимира Путина в Украине также интересуют "сердца и умы" местного населения. Наиболее РФ ориентирована, разумеется, на русскоязычных людей. Однако массовая гибель украинцев может ужаснуть даже наибольших поклонников политики Кремля.

Читайте также: Категория Украина Не простая демонстрация: как США готовятся к вторжению России США обеспечили защищенную связь с украинскими правительственными структурами на случай вторжения РФ

При этом военные эксперты не исключают отдельных ракетных ударов, которые могут разрушить некоторые военные или инфраструктурные объекты.

Подобный сценарий подходит для двух ситуаций:

поддержка наземной операции;

психологическое давление.

Также не исключается проведение различных провокаций на Донбассе — для оправдания последующей российской агрессии.

Читайте также: Категория Украина "Наше болезненное место": в Украине признали, куда может ударить Путин В Верховной Раде рассказали, чем воспользуется Москва, в случае начала полномасштабного вторжения в Украину.

В ЦОС оценили вероятность столкновения у линии разграничения на востоке Украины как весьма высокую. Также специалисты призвали не забывать о гибридной войне, которая продолжается благодаря фейкам и дезинформации со стороны Кремля.

Среди аналитиков отметились глава правления ЦОС Андрей Загороднюк и экс-замминистра обороны Алина Фролова.

Отметим, что некоторые эксперты считают, что РФ может использовать вероятную эскалацию конфликта как рычаг управления Украиной. Первоочередной является его возможное применение касаемо темы выполнения Минских соглашений, которые категорически не подходят для официального Киева.

Тема угрозы войны между Россией и Украины является настолько острой, что Запад больше не ограничивается высказыванием обеспокоенности. Как писал "Телеграф", около трех десятков государств выступили с обращением к своим гражданам касаемо необходимости покинуть Украину в ближайшее время. Среди таких стран — Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и другие.