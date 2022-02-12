"Наше болезненное место": в Украине признали, куда может ударить Путин

В Верховной Раде рассказали, чем воспользуется Москва, в случае начала полномасштабного вторжения в Украину.

Украина имеет слабые места, которыми неизбежно воспользуется Россия, в случае начала полномасштабного военного вторжения.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

Он указал, что в случае начала вторжения, Россия вряд ли пойдет на применение ракетного оружия, особенно против гражданских объектов. Однако Костенко уточнил, что в вопросах противовоздушной обороны Украине еще есть куда стремиться, поскольку в этом плане у России есть неоспоримое преимущество.

Он уточнил, что международные партнеры выделят нашей стране комплексы "Стингер", однако Украина нуждается в системах ПВО, способных поражать цели на высоте в 10 и более километров.

"У нас какая-то часть этого есть, но учитывая количество, которое есть у РФ, нам нужно здесь усиливаться", — отметил он.

Кроме того, проблемы есть и в вопросах обороны Черного моря, которое уже частично было оккупировано Россией.

Костенко напомнил, что там Москва уже активно создает проблемы для судоходства, а оккупация Крыма лишь усугубляет проблему, поскольку Россия теперь может активно блокировать движение кораблей, которые двигаются в сторону портов Одесса и Южный.

"Поэтому угроза – это Черное и Азовское море, которое они уже почти сделали своим. Охранять это у нас нет возможности, нет средств", — добавил он.

Больше о том, насколько высока в настоящее время угроза вторжения России, а также какие усилия по сдерживанию Кремля предпринимаются на дипломатической арене, читайте в материале "Телеграф": В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко.