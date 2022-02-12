"Наше хворе місце": в Україні визнали, куди може вдарити Путін
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У Верховній Раді розповіли, чим скористається Москва у разі початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Україна має слабкі місця, якими неминуче скористається Росія, у разі початку повномасштабного військового вторгнення.
Про це розповів народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.
Він зазначив, що у разі початку вторгнення Росія навряд чи піде на застосування ракетної зброї, особливо проти цивільних об’єктів. Проте Костенко уточнив, що у питаннях протиповітряної оборони Україні ще є куди прагнути, оскільки в цьому плані Росія має незаперечну перевагу.
Він уточнив, що міжнародні партнери виділять нашій країні комплекси "Стінгер", проте Україна потребує систем ППО, здатних вражати цілі на висоті в 10 і більше кілометрів.
"У нас якась частина цього є, але з огляду на кількість, яка є у РФ, нам треба тут посилюватися", — зазначив він.
Крім того, проблеми є й у питаннях оборони Чорного моря, яке вже частково було окуповане Росією.
Костенко нагадав, що там Москва вже активно створює проблеми для судноплавства, а окупація Криму лише посилює проблему, оскільки Росія тепер може активно блокувати рух кораблів, що рухаються у бік портів Одеса та Південний.
"Тому загроза — це Чорне та Азовське море, яке вони вже майже зробили своїм. Охороняти це у нас немає можливості, немає коштів", — додав він.
Більше про те, наскільки високою нині є загроза вторгнення Росії, а також які зусилля зі стримування Кремля робляться на дипломатичній арені, читайте у матеріалі "Телеграф": У РФ знають, яка кількість жертв здатна посадити нас за стіл переговорів, – нардеп Роман Костенко .
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