Новое обращение Байдена по Украине: онлайн-трансляция

Байден сообщит о продолжающихся усилиях США

В пятницу, 18 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит с новым заявлением о ситуации вокруг Украины и возможном вторжении России.

"Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию выступления президента США.

Перевод обращения Байдена на украинском языке:

Отметим, это уже не первое выступление Байдена за последние несколько недель, которое касается Украины и безопасности в Европе.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент США Джо Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину личными санкциями, если тот все же решится вторгнуться в Украину, а также напомним, что лидер США назвал возможность усиления агрессии с боку России вполне вероятным.

Кроме того напомним, как Байден называл возможные даты полномасштабного вторжения РФ на украинские территории и отмечал, что вероятность начала войны России с Украиной остается очень высокой.