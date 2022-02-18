Новое обращение Байдена по Украине: онлайн-трансляция
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Байден сообщит о продолжающихся усилиях США
В пятницу, 18 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит с новым заявлением о ситуации вокруг Украины и возможном вторжении России.
"Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию выступления президента США.
Перевод обращения Байдена на украинском языке:
Отметим, это уже не первое выступление Байдена за последние несколько недель, которое касается Украины и безопасности в Европе.
Ранее "Телеграф" сообщал, как президент США Джо Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину личными санкциями, если тот все же решится вторгнуться в Украину, а также напомним, что лидер США назвал возможность усиления агрессии с боку России вполне вероятным.
Кроме того напомним, как Байден называл возможные даты полномасштабного вторжения РФ на украинские территории и отмечал, что вероятность начала войны России с Украиной остается очень высокой.
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