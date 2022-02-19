Атака на Украину: Россия всё спланировала и хочет открыть новый фронт

Россияне будут делать всё возможное, чтобы легализировать свое присутствие на востоке Украины

Градус накала на Донбассе продолжает повышаться. В четверг, 17 февраля, произошел резкий всплеск обстрелов боевиками украинских позиций и мирных населенных пунктов.

В пятницу, 18 февраля, главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", контролирующих части Донецкой и Луганской областей соответственно, внезапно объявили об эвакуации с оккупированной территории детей, женщин и пожилых людей в Россию якобы из-за подготовки наступления ВСУ на ОРДЛО.

В субботу утром, 19 февраля, всё те же Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

Своим мнением о происходящем с "Телеграфом" поделился ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

За три дня оккупанты нанесли больше ударов, чем за месяц

"Всё, что происходит – только начало. За двое с половиной суток, с начала эскалации, нас обстреляли уже более 160 раз. Причем 85% обстрелов из запрещенного вооружения – 120-122 мм калибра. Даже из 152-мм. Количество обстрелов за неполные три дня уже почти втрое больше, чем за весь прошлый месяц. А если посмотреть на калибры и количество прилетов на наши территории – противник с 17 февраля выбросил по нам больше, чем за первые полгода 2021-го. Цифра, которая многое говорит", – отмечает Андрей Рымарук.

По его мнению, если посмотреть на ситуацию на востоке Украину, на войну, через политическую призму, то все карты складываются в сторону эскалации.

"Россияне категорически отказываются продвигать ситуацию в нормандском формате, заблокировали работу Трехсторонней контактной группы. Они вовсе не отвели, а начали увеличивать насыщенность своих вооруженных сил вдоль границы с Украиной. Причем не только со стороны РФ, но и со стороны Беларуси, – подчеркивает эксперт. – Москва отказалась рассматривать предложения США и ЕС, которые высказывались во время множества переговоров последнего времени, в том числе в РФ. Даже российские дипломаты говорят исключительно языком угроз и шантажа. Так что президент Байден, другие западные политики, аналитики, медиа правы – Россия таки готовит вторжение".

Андрей Рымарук уверен, что разворачивающиеся сейчас события – спланированная акция.

"На это указывает масса признаков, – отмечает он. – Включая заранее записанное "эвакуационное" видеообращение Пушилина и Пасечника (еще 16 февраля, тогда как в свет выпустили 18-го, когда и устроили эвакуацию), а также заготовки видео с якобы диверсиями украинских ДРГ. Это подтверждают метаданные. Были спланированы и обстрелы садика, лицея, жилых домов. Кстати, касательно "прилета" в детсад в Станице Луганской. Дырку в стене пробил 120-мм снаряд. И каким-то чудом он не взорвался. Если бы это случилось — было бы огромное количество погибших детей и сотрудников садика", – подчеркивает Андрей Рымарук.

Ситуация будет накаляться

Эксперт прогнозирует, что дальше будет только хуже.

"В ближайшие дни количество обстрелов возрастет. Если посмотреть на карту обстрелов, на "приходы", то процентов 70-80 – хаотичные удары. И именно по гражданским. По населенным пунктам. По домам. Оккупанты стараются максимально запугать, посеять хаос в прифронтовой зоне. Уже есть факты, когда местное население начинает обвинять во всем ВСУ. Ну, а на своей территории оккупанты и вовсе устроили информационную истерию. Все эти видео с автобусами, с детьми. Под фейковым предлогом атаки со стороны ВСУ", – отмечает Андрей Рымарук.

Он акцентирует, что украинские военнослужащие не стреляют по тем же Донецку, Горловке, Луганску, откуда сейчас выжимают мирное население.

"Мы не можем стрелять в ответ, потому что основная часть орудия противника расположена возле школ, больниц, в жилых кварталах", – поясняет эксперт.

Не исключает Андрей Рымарук и того, что оккупанты будут заявлять, будто Украина обстреливает колонны с мирными жителями, а также территории РФ (туда уже якобы залетели украинские снаряды).

Читайте также: Категория Статьи Генерал рассказал, зачем Москва "подожгла" Донбасс Для чего России нужно обострение на Донбассе, и как Украине действовать в сложившейся ситуации, — объяснил генерал Николай Маломуж

"Хоть мы прекрасно понимает, что тактико-технические характеристики вооружения легко проверить, как и просчитать – откуда и что прилетело. Радует, что мировое сообщество за этим внимательно следит, – подчеркивает эксперт. – Об этом говорит, к примеру, вчерашнее выступление Байдена. Он четко заявил, что имеется слишком много доказательств того, что Россия нападет. Она это сделала 8 лет назад. Но теперь, похоже, пытается открыть новый – уже не гибридный – фронт".

Сейчас, предполагает Андрей Рымарук, россияне будут делать всё возможное, чтобы легализировать свое присутствие на востоке Украины. В том числе – путем признания "Л-ДНР".

"Благо, Госдума уже подсуетилась – и обратилась к Путину с соответствующей просьбой. А такое признание вполне может привести к тому, что "республики" захотят поместить себя в полные админграницы Донецкой и Луганской областей. Как следствие, линия фронта будет проходить уже не по линии разграничения, а на стыке Донетчины и Луганщины с Днепропетровщиной, Запорожчиной и Харьковщиной, – поясняет эксперт. – А если где-то будут провокации, заблаговременно спланированные, РФ может открыть еще и северный фронт – со стороны Беларуси".

Власти Украины не единожды опровергли заявления представителей РФ и ОРДЛО о якобы подготовке Киева к силовому освобождению временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В последние дни с соответствующими заявлениями выступили глава Минобороны Украины Алексей Резников, а также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден, выступая в ночь на субботу, 19 февраля, на брифинге в Белом Доме, предупредил об угрозе нового витка агрессии со стороны России.

Сайт "Телеграф" следит за событиями на Донбассе в режиме онлайн.