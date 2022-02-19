Путин вторгнется в Украину, но…: главные заявления Байдена на фоне обострения на Донбассе

Американский лидер высказался о применении Россией ядерного оружия

В ночь на субботу, 19 февраля, президент США Джозеф Байден выступил на брифинге в Белом Доме, где прокомментировал ситуацию вокруг Украины и угрозы нового витка агрессии со стороны России.

Президент США, в частности, заявил, что убежден в планах Владимира Путина вторгаться в Украину, однако оставляет окно для дипломатического разрешения ситуации.

Ключевые тезисы речи Байдена 19 февраля:

Я убежден, что Путин принял решение (о вторжении в Украину — Ред.). У нас есть основания так считать.

Войска РФ планируют атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни.

Я не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие.

Военные действия перед встречей Лаврова и Блинкена (запланирована на 24 февраля — Ред.) захлопнут дверь дипломатии.

США не отправят войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта, но мы продолжим поддерживать украинский народ.

На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе.

Напомним, накануне главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" заявили о срочной эвакуации населения ОРДЛО в Россию в связи с якобы подготовкой провокаций со стороны ВСУ. Украинская сторона любые идеи относительно возможного наступления с целью освобождения захваченных территорий отвергает. Как оказалось, видео с "экстренным" обращением главарей боевиков было записано за два дня до его публикации.

Вместе с тем за последние дни участилось количество обстрелов в зоне ООС, в том числе при помощи запрещенного вооружения. Минометным обстрелом боевики "накрывают" жилые районы и объекты социальной инфраструктуры. В частности, в результате обстрела поврежден детский сад в селе Станица Луганская.