Главарей "ДНР"-"ЛНР" поймали на большой лжи: сообщение о "срочной" эвакуации записали заранее

Обострение на Донбассе готовилось заранее

В пятницу, 18 февраля, главари боевиков ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник обнародовали видеообращения к людям, проживающим на неподконтрольных территориях, с призывом уехать в Россию. Однако как оказалось, соответствующие видеозаписи были записаны еще 16 февраля.

Об этом сообщил в своем Фейсбук активист Сергей Стерненко.

"Видео об "эвакуации" с главой оккупационной администрации РФ в Донецке Пушилиным (размещенное в его телеграмм-канале) также, как и с Пасечником, записано 16.02. За сутки до обстрелов и за 2 суток до принудительного перемещения людей с оккупированных территорий в РФ", — сообщил он.

Стерненко также указал, что в случае с Пасечником также удалось достать метаданные, в которых указывалась папка, где хранилось видео. Она носила громкое название "Бросок мангуста".

Активист указал, что эта папка имеет созвучное название с операцией США "Мангуст", которую проводили в начале 60-х годов для получения повода для вторжения на Кубу.

"Может, только совпадение, но вполне совпадает с озвученной ранее информацией разведки США и ВБ (Великобританией, — ред.) о провокации РФ с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство", — добавил Стерненко.

Ту же информацию подтвердил и народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Как сообщалось ранее, 17 февраля боевики открыли огонь по населенным пунктам на подконтрольной территории Украины из-за чего повреждения получили населенные пункты Станица Луганская, Марьинка и другие. Из-за этого пострадали семь человек.

На следующий день Пушилин и Пасечник призвали мирных жителей в ОРДЛО уехать в Россию, что якобы связано с тем, что у них появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится отдать приказ о наступлении.

В ответ на это министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не планируют наступления, а Киев планирует продолжать дипломатические попытки урегулировать ситуацию на Донбассе. Ту же информацию позже подтвердил глава МИД Дмитрий Кулеба.