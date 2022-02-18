Ватажків "ДНР"-"ЛНР" піймали на великій брехні: повідомлення про "термінову" евакуацію записали заздалегідь

Загострення на Донбасі готувалося заздалегідь

У п’ятницю, 18 лютого, ватажки бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник оприлюднили відеозвернення до людей, які проживають на непідконтрольних територіях, із закликом виїхати до Росії. Проте, як виявилося, відповідні відеозаписи були записані ще 16 лютого.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку активіст Сергій Стерненко.

"Відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ у Донецьку Пушиліним (розміщене в його телеграм-каналі) також, як і з Пасічником, записано 16.02. За добу до обстрілів і за 2 доби до примусового переміщення людей з окупованих територій", — повідомив він.

Стерненко також зазначив, що у випадку з Пасічником також вдалося дістати метадані, в яких вказувалася папка, де зберігалося відео. Вона мала гучну назву "Кидок мангуста".

Активіст зазначив, що ця папка має співзвучну назву з операцією США Мангуст, яку проводили на початку 60-х років для отримання приводу для вторгнення на Кубу.

"Може, тільки збіг, але цілком збігається з озвученою раніше інформацією розвідки США та ВБ (Великою Британією, — ред.) про провокацію РФ з кінцевою метою поставити в Україні окупаційний маріонетковий уряд", — додав Стерненко.

Таку саму інформацію підтвердив і народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Як повідомлялося раніше, 17 лютого бойовики відкрили вогонь по населених пунктах на підконтрольній території України, через що пошкодження отримали населені пункти Станиця Луганська, Мар’їнка та інші. Через це постраждали семеро людей.

Наступного дня Пушилін та Пасічник закликали мирних жителів до ОРДЛО виїхати до Росії, що нібито пов’язано з тим, що у них з’явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський готується віддати наказ про настання.

У відповідь на це міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що ЗСУ не планують наступу, а Київ планує продовжувати дипломатичні спроби врегулювати ситуацію на Донбасі. Ту ж інформацію пізніше підтвердив глава МЗС Дмитро Кулеба.