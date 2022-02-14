Загроза вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців та ввів нове свято на 16 лютого (відео)

В Україні з’явиться нове свято.

Президент України Володимир Зеленський увечері 14 лютого записав звернення до українців, щоб розвіяти їх побоювання щодо можливого вторгнення Росії.

Його заява була оприлюднена у його телеграм-каналі.

Зокрема, він нагадав, що Україна має намір розв'язати питання Криму та Донбасу дипломатичним шляхом, однак зазначив, що нині наша країна має сильну армію з унікальним досвідом та передовим озброєнням.

Крім того, він звернувся до бізнесменів, які на тлі чуток про можливе вторгнення залишили Україну, і заявив, що зараз українці проходять справжній "тест на громадянина" та закликав їх "пройти його гідно".

Він запропонував їм протягом 24 годин повернутися до України та стати поруч з армією та державою, а що буде, якщо вони не повернуться, Зеленський не уточнив.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, останніми днями низка політиків зробили важливі заяви щодо деескалації ситуації на кордоні України та Росії, які можуть свідчити про те, що в майбутньому градус напруги знижуватиметься.