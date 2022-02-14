Угроза вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и ввел новый праздник на 16 февраля (видео)

В Украине появится новый праздник.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 февраля записал обращение к украинцам, чтобы развеять их опасения по поводу возможного вторжения России.

Его заявление было обнародовано в его телеграм-канале.

В частности, он напомнил, что Украина намерена решить вопросы Крыма и Донбасса дипломатическим путем, однако указал, что в настоящее время наша страна обладает сильной армией с уникальным опытом и передовым вооружением.

Кроме того, он обратился к бизнесменам, которые на фоне слухов о возможном вторжении покинули Украину, и заявил, что сейчас украинцы проходят настоящий "тест на гражданина" и призвал их "пройти его достойно".

Он предложил им в течение 24 часов вернуться в Украину и стать рядом с армией и государством, что будет, если они не вернутся, Зеленский не уточнил.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, в последние дни ряд политиков сделали важные заявления относительно деэскалации ситуации на границе Украины и России, которые могут свидетельствовать о том, что в будущем градус напряжения будет снижаться.