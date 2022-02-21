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Визнання Путіним "ЛДНР": як відреагували у світі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Валдімір Путін Новина оновлена 21 лютого 2022, 22:19
Валдімір Путін

Рішення Кремля справило резонанс у країнах Європи.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 21 лютого, оголосив, що його країна визнає "незалежність" т.зв. "ЛДНР". Ця подія вже викликала жорстку реакцію у світової спільноти.

Більше про це у матеріалі "Телеграф".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель ще до початку виступу Путіна заявив, що країни Євросоюзу готові виступити "єдиним фронтом", а також обіцяв запропонувати розширити санкції проти Росії.

Глави Євпропарламенту та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн своєю чергою зазначили, що крок Росії є кричущим порушенням міжнародного права, а також територіальної цілісності України та Мінських угод.

Про порушення міжнародного права з боку Росії також заявив прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Глава МЗС країни Ліз Трасс також зазначила, що Росія тим самим демонструє зневагу до своїх зобов’язань щодо виконання Мінських угод.

Надійшла відповідь і від МЗС Латвії, Литви та Естонії, які закликали запровадити санкції проти Росії. Крім того, глава Сейму Литви пообіцяв ініціювати резолюцію про те, що зміна статусу ОРДЛО не буде визнана ніколи.

У МЗС Данії назвали рішення Путіна "ворожим" і закликало припинити порушення міжнародного права, а прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав терміново зібрати саміт ЄС та запровадити санкції.

Своєю чергою, Україна запросила терміново засідання Ради безпеки ООН на підставі положень Будапештського меморандуму, щоб добитися деескалації ситуації, а також забезпечити "практичні кроки щодо гарантування безпеки" нашої країни.

Теги:
#Україна #ЄС #Росія #ОРДЛО
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