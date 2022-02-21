Україна зажадала допомоги ООН через Росію: подробиці

Україна має намір добиватися в ООН зниження напруги на кордоні.

Україна запросила термінові консультації у Раді безпеки ООН на тлі продовження ескалації напруги на кордоні з Росією та на лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Твіттері.

Він зазначив, що запит про початок термінових консультацій був направлений на підставі шостої статті Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна в обмін на гарантії безпеки відмовилася від ядерного арсеналу.

За його словами, це засідання має на меті домогтися деескалації ситуації та забезпечити "практичні кроки щодо гарантування безпеки" нашої країни.

Як повідомлялося раніше, на тлі загострення ситуації на сході України та на кордоні Росії президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої заявив, що наша країна збирається запросити консультації щодо Будапештського меморандуму. Якщо ж вони не будуть ініціалізовані, то всі положення договору будуть вважатися поставленими під сумнів, а сам документ можна буде вважати таким, що не працює, сказав український президент.

Нагадаємо, в Росії 21 лютого відбулося засідання Ради безпеки країни, на якому глава Кремля Володимир Путін обговорив із топ-чиновниками питання визнання "незалежності" ОРДЛО. Очікується, що остаточне рішення озвучить трохи пізніше, але озвучені заяви вже насторожили українців.