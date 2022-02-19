Зеленський заговорив про відмову від Будапештського меморандуму – його підписали в обмін на вивіз ядерної зброї з України

Україна з 2014 року намагалася ініціювати ці консультації вже тричі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір ініціалізувати консультації щодо Будапештського меморандуму.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції.

"Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5 (про колективну оборону, — ред) будуть більш дієвими, ніж Будапештський меморандум", — заявив він, говорячи про небезпеки, які загрожують Європі з боку Росії.

Він нагадав, що Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу та отримала гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії.

"Тієї зброї у нас немає. Безпеки у нас теж немає", — зазначив він і нагадав, що Україна втратила територію, яка за площею більша ніж Швейцарія.

Він повідомив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до політики забезпечення миру. І заявив, що наша країна вчетверте з 2014 року вимагатиме консультацій щодо Будапештського меморандуму з країнами-гарантами.

Інакше, каже Зеленський, Україна отримає повне право вважати, що всі положення цього договору було поставлено під сумнів, а він сам не працює.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого бойовики ОРДЛО різко збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ на Донеччині. Крім того, під обстріл потрапили населені пункти на підконтрольних територіях, серед них Станиця Луганська та Мар’їнка.

Після цього ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" закликали жителів непідконтрольних Україні територій виїхати до Ростовської області Росії через інформацію про те, що нібито Зеленський планує віддати ЗСУ наказ про настання. У Києві цю інформацію спростовують.