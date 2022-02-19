Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: онлайн-трансляція

Загрози Росії для України та Європи стали основною темою обговорення.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 лютого, вирушив до Німеччини для того, щоб взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

"Головні питання – загрози біля кордонів України. Наші сили безпеки та оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації та прагнемо встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", — написав Зеленський у своєму Інстаграмі.

О 14:30 там розпочалося обговорення, на якому сторони обговорили питання, пов’язані з загрозами з боку Росії як для України, так і для всієї Європи.

Відомо, що Зеленський проведе там особисті зустрічі із прем’єром Британії Борисом Джонсоном, віце-президентом США Камалою Харріс та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очікується, що він наполягатиме на наданні додатково військової та фінансової підтримки з боку Заходу для посилення стійкості нашої країни.

Крім того, о 16.30 український президент виступить з промовою.

Загалом на конференцію прибули 35 президентів країн та 100 міністрів. Захід проходить у готелі Bayerischer Hof.

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Варто зазначити, що російський президент Володимир Путін на цю конференцію приїжджати відмовився, також він не братиме участі в ній в онлайн-режимі.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого бойовики ОРДЛО різко збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ на Донеччині. Крім того, під обстріл потрапили населені пункти на підконтрольних територіях, серед них Станиця Луганська та Мар’їнка.

Після цього ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" закликали жителів непідконтрольних Україні територій виїхати до Ростовської області Росії через інформацію про те, що нібито Зеленський планує віддати ЗСУ наказ про настання. У Києві цю інформацію спростовують.